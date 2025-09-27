Economia e management del turismo, per il 2025-26 è boom di iscrizioni

Il corso ha sede ad Assisi, ed è stato riaperto dopo qualche anno di chiusura

È ufficialmente iniziato il “Viaggio” con destinazione manager del turismo per le matricole 2025-2026 per il Corso di Laurea triennale in Economia e Management del Turismo, sede di Assisi, dell’Università degli Studi di Perugia.

E sono oltre 40 le ragazze e i ragazzi iscritti, per un numero che non si registrava da anni. Un record di iscrizioni che non avveniva da prima della chiusura del corso, oggi riaperto ormai da alcuni anni con grande soddisfazione. Numeri in continua crescita anche grazie agli investimenti fatti in comunicazione per ampliare la visibilità, per quelli che sono i futuri manager turistici nazionali ed internazionali.

Grande la soddisfazione del Prof. Fabio Forlani, presidente del corso: “Siamo soddisfatti e felici, questo Corso è tornato a buoni livelli e puntiamo a crescere ancora. È bello vedere tutti questi ragazzi frequentare Palazzo Bernabei in via San Francesco nel cuore della città di Assisi. Numeri che speriamo diventino ancora più alti – conclude il Prof. Forlani – le iscrizioni sono ancora aperte e aspettiamo nuovi iscritti”.

E per chi ancora non avesse scelto, c’è la possibilità di recarsi ad osservare le lezioni e a conoscere gli spazi di lavoro e socializzazione del corso di Economia e management del turismo, a Palazzo Bernabei, in via San Francesco. Le iscrizioni sono aperte fino al 17 ottobre 2025.

(Il corso Economia e Management del Turismo è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata