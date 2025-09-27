Doccia nudo in piazza Garibaldi a Santa Maria: indagini della polizia in corso

(Flavia Pagliochini) Un risveglio da non dimenticare quello di ieri, venerdì 26 settembre 2025, per la di solito tranquilla frazione di Santa Maria degli Angeli, che ha aperto la giornata con un uomo completamente nudo che – senza alcuno scrupolo o remora – ha deciso di farsi una “doccia” nella fontana di piazza Garibaldi. La notizia è riportata dal Corriere dell’Umbria in edicola oggi, 27 settembre 2025.

L’incredibile scena è stata immortalata e immediatamente segnalata alla polizia di Stato, intervenuta sul posto con un paio di volanti per rintracciare la persona. Ma, nonostante le testimonianze di alcuni cittadini e titolari di attività della zona e anche l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso agli agenti del commissariato assisisano, guidati dal primo dirigente Francesca Domenica Di Luca, di capire quali vestiti si fosse messo addosso, dopo l’estemporanea doccia, l’uomo, questo non è stato rintracciato. L’anonimo rischia comunque una bella denuncia, considerato che quella zona è pubblica, e solitamente frequentata da turisti e pellegrini, visto che è a pochi metri dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Per Assisi una “prima” di certo evitabile, anche se sono diversi i precedenti di fontane e monumenti usati come bagni o lavatoi: il caso più eclatante nel 2019, quando un gruppo di turisti utilizzò la fontana di piazza Santa Chiara per lavarsi i piedi e farsi un pediluvio, e nel 2022, quando le vasche sotto gli arconi furono usate come piscina.

