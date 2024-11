Meteo Assisi 22-24 novembre 2024: giornate belle ma fredde e forse neve in alta montagna

Le previsioni meteo del weekend in Umbria di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 22-24 novembre 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e buon venerdì a tutti, settimana movimentata termicamente sulla nostra Umbria con un saliscendi di gran rilievo ed una nota però da segnalare, neve assente ancora sulle nostre montagne fino oltre i 1500m di quota… siamo nell’ultima decade del mese e dovrebbe almeno esserci neve sulle cime dei nostri rilievi. Vedremo cosa accadrà negli ultimi 4-5 giorni del mese momento nel quale potrebbe finalmente arrivare neve a ricoprire di bianco le vette e non solo. Vediamo le previsioni per il weekend in arrivo con il meteo Assisi 22-24 novembre 2024:

Oggi venerdì: ultimi rovesci di pioggia al mattino dopo la notte “tempestosa”, (possibili spolverate di neve in alta montagna a fine evento durante le ultimissime precipitazioni ma nulla di più) segue da centro giornata a seguire un rapido miglioramento del tempo. Ventilazione tra moderata e forte sud-occidentale.

Domani sabato e domenica: giornate bellissime ma fredde soprattutto al mattino. Attenzione durante la notte e al primo mattino rischio forti gelate! in pianura si potranno toccare picchi minimi anche di -4 gradi. Massime intorno 12-13 gradi. In media termica

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà il ritorno a temperature decisamente più miti e una variabilità del tempo con momenti soleggiati alternati a nuvolosità e qualche pioggia sparsa da martedì

A tutti un sereno e speciale fine settimana dalla nostra redazione

Foto di Ian Schneider | via Unsplash

