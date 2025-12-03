Eduscopio 2025, trionfo per le scuole di Assisi: primo posto per Properzio, Principe di Napoli, Alberghiero e Polo Bonghi

Assisi ospita ancora una volta le migliori scuole dell’Umbria: al top dei licei classici ritorna – dopo anni di podi preceduti da anni di prima posizione – il liceo Sesto Properzio di Assisi, mentre per i licei scientifici si impone il Principe di Napoli; e Assisi trionfa anche tra i tecnici- professionali, visto che il Polo-Bonghi e l’Alberghiero occupano prima e terza posizione. Lo certifica la classifica Eduscopio 2025. Il portale – nato nel 2014 e gratuito – si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. Sono circa 7.000 le scuole analizzate e i criteri utilizzati dalla Fondazione Agnelli per stabilire la classifica delle migliori scuole di Italia sono gli esiti universitari (la classifica tiene conto della media dei voti e dei crediti formativi universitari degli ex studenti, ‘apparati’ per far equiparare le diverse difficoltà dei corsi di laurea) e gli esiti lavorativi (che tipo di contratto, di lavoro, di inquadramento e in quale settore economico lavorano gli ex studenti).

Per stilare la classifica di Eduscopio 2025, il team di esperti coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.355.000 diplomati italiani di 8.150 scuole in tre successivi anni scolastici (2019/20, 2020/21, 2021/22). I risultati annuali sono frutto dei dati amministrativi delle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai ministeri competenti, che vengono poi elaborati attraverso degli indicatori comprensibili a chiunque allo scopro di comparare la preparazione offerta agli studenti dalle scuole in base ai risultati raggiunti dai giovani a cui quelle stesse scuole hanno consegnato il diploma. Per i professionali e tecnici, Eduscopio 2025 ha valutato l’indice di occupazione, ossia il tasso degli occupati (intesi come coloro che hanno lavorato almeno sei mesi entro i primi due danni post diploma) su coloro che non si sono immatricolati all’Università.

Per quanto riguarda il liceo classico, il Sesto Properzio di Assisi si piazza in prima posizione davanti all’Annibale Mariotti di Perugia e allo Jacopone Da Todi; quarta posizione per il Tacito di Terni che precede gli indirizzi analoghi di Città di Castello, Orvieto, Gubbio, Foligno e Spoleto. Analogo discorso per lo scientifico, con il Principe di Napoli di Assisi che avanza il Calvino di Città della Pieve, il Plinio il Giovane di Città di Castello e il Galeazzo Alessi di Perugia (77,62), al quarto posto. Quinta posizione per il Galileo di Terni, seguito dall’omonimo di Perugia, a seguire ci sono gli analoghi istituti di Gualdo Tadino, Foligno, Spoleto, Terni, Umbertide, Narni, Todi, Gubbio, Marsciano, Orvieto e Cascia. Da segnalare che per i licei scientifici con indirizzo scienze applicate il Principe di Napoli è in terza posizione, preceduto dal Marconi di Foligno e dal Galileo Galilei di Terni.

Per quanto riguarda le scienze umane, il Sesto Properzio di Assisi è in terza posizione, preceduto dal Battaglia di Norcia e dal Sansi di Spoleto; a seguire gli omologhi di Città di Castello, Gubbio, Foligno, Orvieto, Terni, Nocera Umbra, Perugia, Umbertide, Narni e Todi, mentre sul fronte linguistico il Properzio è in quarta posizione preceduto dal Frezzi-Angela di Foligno, Calvino di Città della Pieve e Sansi di Spoleto. Dopo il Properzio ci sono il Pieralli di Perugia e poi gli istituti di Umbertide, Orvieto, Perugia (con il Giordano Bruno), Gualdo Tadino, Terni (Donatelli), Todi, Terni (Angeloni) e Narni.

Per quanto riguarda gli istituti a indirizzo tecnico-economico e tecnico-tecnologico, il Polo Bonghi è rispettivamente in settima posizione su 9 istituti e ottava su undici, ma proprio il Polo Bonghi si riscatta per quanto riguarda gli istituti tecnici a indirizzo economico, dove Polo-Bonghi di Assisi primeggia sul Capitini-Vittorio Emanuele II-Di Cambio di Perugia e il Maitani di Orvieto (57,13), che a loro volta precedono gli analoghi istituti di Città di Castello, Gubbio, Foligno, Amelia, Spoleto, Norcia, Terni, Todi, Magione e Castiglione del Lago. Infine, per quanto riguarda gli istituti professionali per servizi l’Alberghiero di Assisi primeggia sul Cavallotti di Città di Castello e l’Is di Orvieto, seguiti dagli alberghieri di Spoleto, Città di Castello, Città della Pieve, Perugia, Terni, Umbertide, Foligno, Marsciano, il Polo Bonghi Bastia Umbra, Castiglione del Lago e Gualdo Tadino. E infine, per quanto riguarda i professionali per industria e artigianato, il Polo Bonghi di Assisi si piazza al quinto posto dopo il Salvatorelli-Moneta di Marsciano, l’Is di Orvieto, il Ciuffelli-Einaudi di Todi e il Rosselli-Rasetti di Castiglione del Lago, ma prima degli analoghi istituti di Gubbio, Giano dell’Umbria, Perugia, Città di Castello, Foligno, Terni e Spoleto.

