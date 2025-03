Estremo contemporaneo, ad Assisi studenti a confronto sulla letteratura del nuovo millennio

Ad Assisi studenti a confronto con esperti di letteratura italiana del nuovo millennio per comprenderne tendenze e prospettive, ma anche per prepararsi al meglio agli esami di maturità. L’iniziativa s’intitola “Estremo contemporaneo” ed è promossa da Liceo “Properzio” e Convitto Nazionale “Principe di Napoli”, con il sostegno del Comune di Assisi e il patrocinio della MOD (Società italiana per lo studio della modernità letteraria).

Estremo contemporaneo – si legge in una nota del Comune – si terrà il 3 marzo 2025, dalle 9.30 alle 12.30, presso il teatro della Pro Civitate Christiana di Assisi, proponendosi come mattinata di studio in preparazione all’esame di Stato, ma anche come evento culturale di rilievo con la partecipazione di due dei più illustri studiosi del tema: Emanuele Zinato, critico letterario italiano e ordinario di letteratura italiana contemporanea all’Università di Padova e Morena Marsilio, critica letteraria, docente all’Università di Padova e al Liceo Galilei di Selvazzano Dentro. Entrambi illustreranno ai ragazzi temi e forme della letteratura italiana dal 2000 ad oggi, facendo il punto della situazione su romanzo, poesia, critica ma anche su questioni chiave del dibattito sulla contemporaneità letteraria. All’iniziativa porterà i saluti Paolo Mirti, assessore a scuola e politiche giovanili del Comune di Assisi.

