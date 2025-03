Amministrative Assisi 2025, continua evoluzione nelle scelte: centrodestra ok, “problemini” a sinistra

(Stefano Berti) Amministrative Assisi 2025, scenari in continua evoluzione fra telefonate, interlocuzioni, incontri che si susseguono a non finire. Forse, diciamo forse (anche perché i tempi stringerebbero davvero troppo) la prossima settimana ufficialmente i nomi dei candidati sindaci…

Il tempo stringe e addirittura i ruoli – improvvisamente – sembrano essersi invertiti. Mentre il centrodestra dopo circa un decennio di ‘lotte’ interne, dispetti e sgambetti elettorali sembra concentrato su un solo nome (oggi nel pomeriggio si ‘sanificheranno’ definitivamente gli ultimi piccoli malumori, ormai rientrati), è proprio a sinistra che ora emergerebbero “problemini interni”.

Eppure dopo otto anni abbondanti di gestione Proietti avrebbe dovuto essere “automatico” il passaggio di consegne al vicesindaco Stoppini. Invece sembra che tutto questo amore tra Civici e Pd – nonostante resti Stoppini come più volte sottolineato anche da Assisi News il favorito candidato sindaco – proprio non ci sia.

Strano, davvero strano. Dopo le vittorie a Perugia e in Regione sembrava tutto pronto, ma la ex sindaca oggi presidente effettivamente non aveva – dicono i bene informati – mai “investito” veramente Stoppini a suo successore. Titubanze, incomprensioni o come al solito non convince del tutto la stessa ex sindaca il candidato a tinte Pd?

Se ci si ferma a ragionarci un po’ su, in effetti con le sue liste – in particolare Assisi Domani (o Umbria Domani, come la si voglia chiamare) il cui simbolo resta per ora ‘sigillato’ in cassaforte in attesa di capire i veri scenari e le intenzioni di alcuni – la ex sindaca è stata artefice della vittoria in Regione e prima ancora nelle sfide Comunali.

Ora questo civismo da sempre fortemente in voga dovrebbe abdicare definitivamente a favore di Pd, 5 Stelle, Rifondazione e Avs? I primi dubbi iniziano a sorgere. Anche perché ad oggi il tanto atteso annuncio non arriva.

Saranno questi i motivi della mancata ufficializzazione del nome, con le ‘battaglie’ interne ora trasferite proprio a sinistra? Valter Stoppini (che intanto ufficializza via social con un post ‘al miele’ il suo ruolo di Sindaco ff con l’investitura nell’ultimo consiglio comunale) incalzato da Veronica Cavallucci che nonostante manifesti serenità, così serena non sarebbe affatto? E una Stefania Proietti – ancora fermamente inserita nelle questioni assisane – alle prese con il ‘campo larghissimo’ (per un ‘patto avanti, per nulla chiaro) per la prima volta in vera difficoltà ad Assisi?

Tutte domande alle quali servirebbero risposte. Solo perché maggio è vicino. E quando il calendario chiama, non si può più attendere.

