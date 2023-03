Giochi Matematici del Mediterraneo 2023, l’Istituto comprensivo Assisi 2 in finale

I Giochi Matematici del Mediterraneo sono diventati da alcuni anni una esperienza formativa di livello per l’Istituto comprensivo Assisi 2. Questa gara nazionale alla quale partecipano diverse classi, dalla terza primaria alla quinta, vede gli alunni impegnati a risolvere rompicapi senza l’ausilio di strumenti quali la calcolatrice. Quesiti logici che in forma di gioco permettono agli alunni di dimostrare non solo di saper padroneggiare le conoscenze geometriche e matematiche ma anche di saper utilizzare la matematica nell’ esperienza quotidiana di problem solving in composizione di ricette, in calcolo di spesa, in organizzazione di viaggi… E l’Istituto comprensivo Assisi 2 parteciperà alla finale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2023

“Le classi terze, quarte e quinte – si legge in una nota dell’insegnante referente del progetto, Mara Carraro – vi partecipano con entusiasmo e spirito di gruppo, la classe tutta si prepara in maniera ludica in forma scritta e telematica grazie al fornitissimo sito dell’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido” di Palermo. Dopo aver superato i primi due step di qualificazione, l’IC Assisi 2 è arrivato con ben 9 alunni alla finale regionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2023 a Umbertide presso l’Istituto Comprensivo della città. Alunni e genitori, accompagnati dalle docenti, hanno partecipato alla manifestazione che ha visto, subito dopo lo svolgimento delle prove, la correzione e la premiazione. I nostri complimenti vanno a tutti i ragazzi con un merito speciale al 1° classificato per la classe quarta – Frondini – Diego Baldoni che volerà a Palermo per partecipare alla finale nazionale il 14 maggio”.

“Solo il primo di ogni categoria ha accesso alla finale nazionale, ma noi nel nostro palmares possiamo vantare anche il 2° posto di Aurora Paolini e il 4° posto di Vittorio Furiani sempre della stessa categoria la classe quarta -Patrono D’Italia-. Mentre per gli alunni della classe quinta -entrambi del Patrono D’Italia- ricordiamo il 2° classificato Christian Baglioni e il 4°classificato Francesco Nicolini che partecipò l’anno scorso alla finale nazionale svoltasi online a causa delle restrizioni della Sars Covid 2. Ci complimentiamo ancora con i nostri ragazzi e con le nostre colleghe: le docenti Arianna Felici, Paola Simonelli e Maria Grazia Bovi. Un fortissimo in bocca al lupo al nostro Diego…facciamo il tifo per te!”.

© Riproduzione riservata