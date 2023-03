Lega Assisi: “Turismo da record grazie alla Regione, la giunta Proietti si appropria di meriti non suoi”

“Ad Assisi è record di turisti grazie alle iniziative e al lavoro profuso dal governo regionale di centrodestra. Il sindaco Proietti esalta i risultati raggiunti dalla città serafica sapendo di non potersi arrogare meriti che non ha”. A intervenire sono i consiglieri comunali della Lega Assisi Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli.

“Lo straordinario risultato ottenuto dall’Umbria in termini di visitatori è frutto del lavoro svolto dalla presidente Tesei e dalla sua giunta che in questi anni hanno sviluppato politiche promozionali di grande impatto. Il turismo – proseguono i leghisti – cresce in tutte le città umbre grazie a record di presenze ed arrivi sul territorio dovuti allo sforzo profuso dalla Regione in diversi ambiti, dagli accordi siglati con media nazionali e internazionali, al rilancio dell’immagine dell’Umbria con attività promozionali di alto livello, progetti e strategie innovative. Niente a che vedere con le politiche fallimentari, fatte di immobilismo e disinteresse, che le precedenti amministrazioni di sinistra avevano messo in campo”.

“Senza dimenticare poi – dicono Mignani e Pastorelli – quanto fatto dalla giunta Tesei per il rilancio dell’Aeroporto San Francesco, su cui la Regione ha investito molto allo scopo di produrre effetti positivi per tanti comuni umbri tra cui, appunto, Assisi. A questo proposito – proseguono i leghisti – la Proietti non può vantarsi degli arrivi sul territorio, molti dei quali prodotti dall’aeroporto e poi continuare a non pagare la propria quota di competenza annuale SASE, arrivando a compromettere le future strategie di rilancio dello scalo. Un sindaco assente, incapace di sviluppare idee e progetti interessanti per la città di Assisi uno dei centri religiosi più importanti del mondo. La realtà dei fatti è solo una e la Proietti non può travisarla a piacimento. – concludono dalla Lega Assisi – Il sindaco deve rendere merito a chi è stato in grado di costruire un pacchetto turistico di primo livello e di rilanciare anche il territorio da lei amministrato”.

Foto di Bernardo Ferrari | via Unsplash

© Riproduzione riservata