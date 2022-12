Green attitude Erasmus, la scuola a lezione di economia circolare

Una delegazione di studenti di scuola superiore provenienti da diversi stati (Bulgaria, Francia, Polonia, Portogallo e Italia) e partecipanti al progetto Green attitude Erasmus, curata dal Prof. Saverio De Luca IIS Polo-Bonghi – Assisi, hanno fatto visita lo scorso Lunedì 28 Novembre all’azienda Fratelli Baldini srl di Assisi, l’azienda opera nell’indotto del recupero dei rifiuti speciali e che per una volta si è trasformata in aula scolastica a cielo aperto.

La visita ha avuto come scopo quello di conoscere e capire gli aspetti operativi che stanno alla base dell’economia circolare e di tutto l’indotto del riciclo dei rifiuti. Gli studenti del Green attitude Erasmus hanno potuto vedere come il rifiuto, una volta “entrato” all’interno dell’impianto, viene sottoposto ad operazioni di cernita, selezione e lavorazione per poi essere introdotto nell’indotto del riciclo. Grazie all’aiuto di un interprete hanno potuto capire quanta ricchezza può generare un rifiuto, a partire dai rifiuti di carta da cui si ricava carta riciclata, legno da cui si ricava truciolare da utilizzare nel settore del mobilio, metalli di diversa lega che vengono fusi per classi omogenee per ottenere nuovi prodotti, plastica da cui ricavare nuovi imballaggi e rifiuti biodegradabili da dove ottenere compost e fertilizzanti utilizzati in agricoltura.

Al termine della visita gli studenti hanno poi dimostrato particolare interesse rivolgendo domande ai titolari dell’azienda ospitante, volte a capire quanto del materiale che usiamo tutti i giorni può essere introdotto nel circuito del recupero una volta terminato l’utilizzo e quali sono i comportamenti da adottare tutti i giorni per poter favorire ed alimentare una economia basata sul riciclo.

