Questura di Perugia, presepe speciale dai frati della Basilica di Santa Maria degli Angeli (foto)

Un presepe speciale per la Questura di Perugia, che arriva da una delle culle del francescanesimo, la Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove fino al 2 febbraio 2023, nel chiostro monumentale e nei locali del Santuario, va in scena una mostra internazionale dei presepi che è visitabile tutti i giorni negli orari 09.00 -12,30; 14.30 -19.00 (qui la mappa di tutte le natività in programma ad Assisi tra dicembre 2022 e gennaio 2023).

Anche quest’anno dunque, grazie alla generosità dalla comunità dei frati minori della Basilica di Santa Maria degli Angeli, un bellissimo presepe artigianale è stato esposto all’ingresso della Questura di Perugia. “Il presepe tradizionale, allestito da alcuni ragazzi dell’Oratorio di Ospedalicchio ‘Beato Carlo Acutis e Angeli Custodi’ – si legge in una nota – è stato benedetto lunedì mattina da Padre Massimo Travascio, Custode della Porziuncola di Assisi. Presenti il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai; il Cappellano della Polizia di Stato, Don Emanuele Bolognino; i funzionari della Questura e una rappresentanza dell’A.N.P.S. di Perugia. Padre Massimo Travascio, ha ricordato come “la nostra gioia è come quella dei presenti la notte di Natale del 1223 a Greccio dove San Francesco realizzò il primo presepe vivente della storia”. “Il dono di questo presepe è un gesto di profondo affetto dei Frati di San Francesco verso la nostra Istituzione e un riconoscimento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che operano nella provincia di Perugia” ha detto il Questore, Giuseppe Bellassai.

