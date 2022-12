Si rinnova il presepe vivente di Bettona 2023: date, orari e non mancheranno i mercatini

I vicoli, gli angoli segreti, i giardini, del suggestivo Borgo di Bettona, tornano ad essere animati dalle scene della Natività in tutta la sua forza spirituale. Da sempre distintosi per la cura della messa in scena e dalla qualità artistica dei suoi commedianti, Il Presepe Vivente di Bettona 2023 viene considerato una catechesi a cielo aperto, dove i visitatori si immergono nella storia attraverso un percorso interamente recitato e animato.

Speciale Natale in Umbria su Assisi News: Presepi ad Assisi 2022, il programma delle natività viventi, delle mostre e delle esposizioni all’aperto – Presepi in Umbria 2022-2023, la guida alle natività (viventi e non) in tutta la Regione – Mercatini di Natale ad Assisi 2022: appuntamento in piazza della Chiesa Nuova e a Santa Maria – Il programma natalizio a Perugia 2022-2023 – Il programma natalizio di Assisi 2022-2023 – Il programma natalizio 2022-2023 a Spoleto – Il programma natalizio di Gubbio 2022-2023 – Il programma natalizio di Cannara 2022-2023 – Il programma natalizio a Orvieto 2022-2023 – I mercatini di Natale in Umbria tra dicembre 2022 e gennaio 2023 – San Silvestro ad Assisi 2023, concerto in piazza e gli eventi in programma dal 29 dicembre 2022 all’1 gennaio 2023 – Natale 2022-23 a Bastia Umbra, tanti appuntamenti: Natività protagonista delle iniziative

Oltre 150 figuranti, rievocazione dei mestieri della tessitura, intreccio del giunco, terracotta, caratterizzano alcuni dei momenti più suggestivi. Il presepe vivente di Bettona 2023 ha ricevuto il sostegno della Fondazione Perugia, che ne ha riconosciuto il valore della ricerca nella tradizione e della proposta culturale. Questa edizione vedrà tra i protagonisti il gruppo di musica medievale Resonars, l’attore Carlo Dalla Costa e Ideattivamente per i giochi antichi. La Pro Loco di Bettona, promotore e organizzatore dell’evento, sostiene da sempre le attività nel Borgo, che possano essere occasione di partecipazione comunitaria, crescita culturale e attrazione turistica e promozione di tutto il territorio.

Al valore tradizionale e spirituale si aggiunge così anche quello turistico in quanto Bettona, già nella lista dei Borghi più Belli d’Italia, diventa un’attrazione in un periodo di alto flusso turistico in Umbria. Il presepe vivente di Bettona 2023 vede tre appuntamenti: 26 dicembre2022, 1° gennaio e 6 gennaio 2023. La visita è strutturata con entrate a turni guidati lungo il percorso, dalle 17.00 alle 20.00. Il presepe è anche l’occasione per un tour enogastronomico delle eccellenze di questo territorio. Saranno allestiti degli stand nella modalità street food sulla piazza principale: proposti i tipici arvotoli, zuccherini di Bettona e altri prodotti della tradizione. La realizzazione di un progetto così complesso all’interno di un borgo è possibile grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale e dei cittadini che mettono a disposizione i propri spazi. Info: Ogni gruppo sarà accompagnato da una guida attraverso il borgo, assistendo alle scene recitate. L’intero percorso ha una durata di circa 40 minuti.

Contatti: Sito web: www.presepebettona.it; Pagina Facebook: www.facebook.com/presepeviventebettona; E-mail: [email protected]

(La manifestazione ha scelto di pubblicizzarsi anche con banner nel gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata