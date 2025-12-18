I biglietti di auguri natalizi e pasquali celebrano l’ottocentenario del Transito e sono creati dagli studenti (foto)

È andato alla 4ª/A del Liceo scientifico annesso al Convitto nazionale il primo premio del concorso di idee “Il centenario della morte di san Francesco visto dai ragazzi”, indetto dal Comune di Assisi e rivolto alle scuole della città, per l’esecuzione di un progetto grafico finalizzato alla realizzazione dei biglietti di auguri di Natale 2025 e di Pasqua 2026, che sarà inviato ai governanti di tutti gli Stati del mondo, a firma del sindaco Valter Stoppini. La premiazione è avvenuta nella Sala della Conciliazione, presenti il primo cittadino, il vicesindaco Veronica Cavallucci e l’assessore alla scuola Scilla Cavanna, che hanno incontrato e premiato gli studenti aderenti all’iniziativa, promossa per costruire la cultura del dialogo e della pace. In tutto sono stati presentati 18 progetti, selezionati da un’apposita commissione. “Un’iniziativa bella e importante – ha evidenziato il sindaco Valter Stoppini – nata con l’obiettivo di rendere i giovani protagonisti della vita della città, valorizzando i loro talenti. Loro sono il nostro futuro e tutte le istituzioni dovrebbero coinvolgerli di più, ascoltando la loro voce. Complimenti agli studenti e ai docenti che hanno aderito al progetto, che vuole trasmettere speranza al mondo”.

La classe vincitrice ha presentato un elaborato artistico dello studente Lorenzo Donnini: un collage e un chiaroscuro, con all’interno della scritta “800” dettagli di affreschi di Giotto presenti nella Basilica di San Francesco e dedicati alla vita del Poverello di Assisi prima e dopo la santità e scorci della basilica stessa, a significare quanto il santo abbia costruito e lasciato come messaggio. L’opera – frutto di “intelligenza naturale”, senza l’utilizzo di quella artificiale – è stata riprodotta nel biglietto di auguri, con un pensiero a firma del Sindaco: “In questo tempo di luci e speranze, il mio augurio più vero è che ogni cuore trovi un po’ di pace, ogni casa un sorriso, ogni persona un abbraccio sincero. Buon Natale”. Il secondo premio è andato alla 2ª/F sempre del Liceo scientifico annesso al Convitto nazionale, con un disegno di Zhou Guanhao che ha proposto la figura di un giovane San Francesco avvolta da una luminosa aureola a mosaico, con elementi che simboleggiano il messaggio di pace e speranza portato nel mondo santo di Assisi. Questo elaborato comporrà il biglietto con gli auguri di Pasqua, che sarà sempre inviato a tutti i Paesi. “Siate orgogliosi – ha detto il vicesindaco Cavallucci – perché i vostri biglietti di auguri arriveranno ovunque e la nostra città parlerà al mondo attraverso la vostra creatività”.

Due ex aequo per il terzo posto: la classe “Laboratorio di scenografia” del Liceo scientifico annesso al Convitto nazionale e la classe 2ª/A dell’Istituto Professionale Alberghiero, con due disegni che hanno valorizzato la figura di San Francesco e simboli a lui cari. Alle classi vincitrici è andato un premio in denaro, da impiegare per attività didattiche. A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di merito e tutti i lavori sono stati esposti in mostra, fino al 6 gennaio 2026, all’interno della Sala degli Stemmi del Palazzo comunale. “Scuole e studenti sono una grande risorsa proattiva per la città – ha sottolineato l’assessore Cavanna – e il Comune intende coinvolgerli sempre più nella vita cittadina. Oltre al Consiglio comunale dei ragazzi attivo già da tempo con allievi delle scuole medie, è infatti in cantiere l’idea di istituire un anche un Consiglio comunale dei giovani, con protagonisti studenti delle secondarie di secondo grado”.

