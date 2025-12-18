Associazione Prospicio: “Poco tempo per studiare il bilancio, i ‘nostri’ consiglieri chiedano il rinvio”

La segreteria e il direttivo dell’Associazione culturale-politica “Prospicio”, che ha tra i propri associati i tre consiglieri costituenti il gruppo di maggioranza relativa nel Consiglio Comunale di Assisi (la presidente del consiglio Annalisa Rossi e i consiglieri Cristina Susta e Andrea Bertolini), chiede proprio ai tre consiglieri di chiedere il rinvio del bilancio e intanto boccia il progetto degli ascensori chiedendo il ritorno al progetto del 2024.

“Tale appuntamento – la nota del direttivo di Prospicio sul bilancio – riveste una particolare importanza perché si andrà a delineare le scelte politiche per la vita amministrativa della Città di Assisi del triennio 2026-2028. Dall’analisi da noi effettuata sono emerse delle criticità che riteniamo condivise da una considerevole parte dei cittadini. L’associazione ha incontrato non poche difficoltà nello svolgere il ruolo di approfondimento e supporto al gruppo consiliare di riferimento vista la difficoltà di recepimento dei documenti. In particolare evidenziamo e rendiamo noto:

1) Un forte ritardo nella consegna ai nostri Consiglieri per consultazione della documentazione completa afferenti al bilancio preventivo 2026-2028 in approvazione in Consiglio Comunale il 19.12.2025;

2) Conseguentemente a quanto indicato al punto 1) si è verificata l’impossibilità di esaminare approfonditamente tutta la documentazione con l’inevitabile impossibilità di proporre emendamenti e, soprattutto, di presentarli in forma compiuta nei termini di legge;

3) Impossibilità di stralciare le poste di bilancio relative all’ascensore verticale per una spesa di 3,5 milioni di €, che la cittadinanza non considera idonea e desidera;

4) tale opera di particolare importanza mostra nella sua presentazione originale un forte impatto storico-ambientale che altera e sminuisce la bellezza monumentale e storica di Assisi. Tale proposta rappresenta una forte superfetazione che altera e sminuisce l’importante struttura medioevale esistente.

5) Infatti la proposta degli ascensori verticali impatta negativamente sotto ogni punto di vista, non solo architettonicamente ma anche socialmente, in quanto riduce notevolmente gli spazi pubblici esistenti per la vita sociale dei residenti e dei turisti;

C’è la necessità di dare risposte sull’abbattimento delle barriere architettoniche e riflettere su proposte alternative come quelle di scale mobili, possibilmentee parzialmente interrate, con ascensore dedicati per persone fragili, o altro ancora; La nostra idea potrebbe incontrare favorevolmente quella formulata dalla stessa Presidente della Regione nell’incontro pubblico del 15.12.2025 anche se non risulta in linea con quella precedentemente formulata e formalizzata nel 2024 nella delibera della Giunta Comunale N° 83 del 2024 relatrice Cavallucci Veronica;

6) Riteniamo necessario ulteriore tempo e documentazione per approfondire la politica finanziaria soprattutto nell’accensione dei mutui per la realizzazione di opere nel triennio 2026-2028.

Prospicio, “viste le difficoltà di analisi e i rilievi di cui sopra, ritiene fondamentale un ulteriore approfondimento sia a livello interno che con la cittadinanza. Inoltre, visto che l’approvazione della delibera di bilancio preventivo per il triennio 2026/2028 diventa immediatamente esecutiva insieme a tutti i provvedimenti connessi e/o allegati, ritiene fondamentale un rinvio della seduta del consiglio del 19 dicembre 2025 relativamente alle problematiche del bilancio. Pertanto la segreteria e la direzione dell’Associazione Prospicio invita i tre consiglieri ad essa aderenti a presentare tale formale richiesta in consiglio e a sottoporla all’esame e all’approvazione dell’aula”.

Foto di Edoardo Busti | via Unsplash

