In tutti i sensi, alla Rinascita un pomeriggio fra didattica e sociale (foto)

Il 29 maggio per la scuola dell’infanzia “Rinascita” di Assisi si è tenuta la manifestazione finale per l’A.S 2024-25 a conclusione del progetto di plesso “In tutti i sensi”. I bambini e i loro genitori hanno partecipato a dei laboratori ognuno dedicato ai 5 sensi : tatto, udito, olfatto, vista e gusto. Il percorso laboratoriale, attraverso momenti di gioco-azione, ha coinvolto direttamente i bambini mediante esperienze atte a sviluppare i diversi aspetti del senso preso in considerazione. Una Full immersion sensoriale importante per l’apprendimento e lo sviluppo del bambino che impara a conoscere il mondo e a sviluppare competenze importanti per la sua crescita. E così, fra percorsi a piedi nudi, costruzione di strumenti musicali, profumi da riconoscere e pitture speciali, il pomeriggio di In tutti i sensi è trascorso in allegria e si è concluso con un ricco pic-nic per soddisfare il senso del gusto. Un’esperienza condivisa, vissuta insieme, un occasione per esprimere affetto e vicinanza.

Infine la scuola, grazie alla collaborazione con le famiglie, è riuscita ad ottenere un defibrillatore aderendo al progetto “Adotta una scuola” promosso dall’associazione “Orizzonti futuri“ di Roma , un gesto significativo che ha una ricaduta sociale. La presenza di questo strumento a scuola infatti, diviene fondamentale per garantire la sicurezza e la salute di studenti, personale scolastico, familiari e visitatori in caso di arresto cardiaco improvviso. Ciò permette di creare un ambiente di apprendimento più sicuro e rappresenta un investimento importante per salute e per la sicurezza di tutta la comunità. “Grazie a tutte le famiglie – si legge in una nota – che hanno partecipato con entusiasmo e hanno collaborato per rendere questa giornata speciale, riaffermando ancora una volta, quanto sia importante l’alleanza educativa tra scuola e famiglia per far sì che si crei un ambiente di apprendimento più stimolante. Il ringraziamento più grande però va a loro, i protagonisti assoluti, i bambini, che con i loro sorrisi hanno animato il tempo trascorso insieme. ‘Se cerchi l’infinito, lo troverai nel sorriso di un bambino. Abbi cura di quel sorriso, è la vita del mondo’ (Khalil Gibran)”.

© Riproduzione riservata