La Costituzione italiana consegnata a 120 alunni dell’IC Assisi 2 (foto)

La cerimonia di consegna della Costituzione Italiana ai 120 alunni ed alunne delle classi quarte dell’Istituto comprensivo Assisi 2, si è tenuta presso l’Auditorium comunale martedì 30 gennaio 2024, alla presenza della Dirigente scolastica Chiara Grassi , della Vice Presidente dell’Assemblea legislativa Regione Umbria Paola Fioroni, degli studenti e delle insegnanti dell’Istituto. L’evento – si legge in una nota della scuola firmata dalla professoressa Rosita Tomassetti – si è aperto con il canto dell’Inno d’Italia di Mameli e subito dopo con i saluti istituzionali degli intervenuti. La Dirigente Scolastica ha introdotto la mattinata soffermandosi sull’importanza della lettura del Trattato Costituzionale, quale elemento fondante della Repubblica italiana che compie 78 anni e le motivazioni che hanno indotto le insegnati a promuovere i valori dell’Educazione Civica , della Cittadinanza attiva e consapevole. (Continua dopo la foto)

Nel suo intervento la Vice Presidente Fioroni ha ribadito che è fondamentale incentivare la conoscenza della Costituzione da parte dei nostri giovani ragazzi, per aiutarli a diventare cittadini responsabili e attenti, da riuscire a comprendere non solo le libertà di cui i membri di una società dispongono, ma anche le regole di base che è necessario darsi per vivere con serenità e senso civico la comunità, nel rispetto delle diversità che ognuno presenta, così fortemente tutelate dalla Carta Costituzionale.

I giovani studenti dei tre plessi – Patrono d’Italia, Giovanni XXIII e Frondini – si sono esibiti in una performance su alcuni articoli della Costituzione, scelti insieme alle insegnanti di classe durante le lezioni preparatorie all’evento. Un’iniziativa ideata e organizzata dall’insegnante Rosita Tomassetti in collaborazione con le insegnanti di classe, all’interno del progetto d’istituto “Insieme, per la giustizia e la pace”, per rimarcare l’importanza dei valori della Costituzione e della Repubblica per costruire un futuro di Pace e di cooperazione grazie all’impegno civile e sociale dei giovani.

“Questo progetto giunto al secondo anno consecutivo – ancora la nota della scuola – rappresenta un momento molto importante per la comunità scolastica in quanto crediamo che la consegna della Costituzione sia un motivo importante per tutti i nostri giovani affinché possano costruire una comunità sempre più solidale e inclusiva con uno spirito propositivo rivolto alla crescita sociale collettiva. La consegna delle copie della Costituzione è un’iniziativa simbolica che rappresenta certamente un impegno verso i valori della giustizia, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà. La cerimonia, nella sua semplicità, vuole essere un modo per cercare di avvicinare i giovani alla vita sociale, politica e civile del nostro Paese, con l’augurio che possano perseguire ambizioni e sogni, con convinzione ed entusiasmo. L’incontro si è concluso con una serie di foto in cui gli alunni e le alunne hanno mostrato, fieri, il testo della Costituzione”.

© Riproduzione riservata