La dottrina sociale della Chiesa al centro dell’edizione 2025-2026 della Scuola socio-politica Toniolo

Dalla Rerum Novarum alla dottrina sociale della Chiesa di oggi per conoscerne documenti e progressi. È questo il tema della nuova edizione della Scuola di formazione socio-politica diocesana Giuseppe Toniolo al via sabato 6 dicembre alle ore 17,00 con la cerimonia di inaugurazione all’Istituto Serafico di Assisi. “Quest’anno la nostra Scuola – spiega il direttore Francesca Di Maolo – si propone un viaggio sistematico attraverso i principali documenti che scandiscono la dottrina sociale della Chiesa”. Per assicurare un carattere organico a questo percorso, sarà il vescovo, monsignor Domenico Sorrentino, a guidare la riflessione di base, anche se su ciascun tema che sarà affrontato non mancheranno altri relatori. “La sede dell’Istituto Serafico – aggiunge Di Maolo – espressione dell’impegno della Chiesa di Assisi verso i più fragili, è non solo una cornice ispirante, ma un messaggio di amore che illustra la dottrina sociale con il linguaggio del vissuto, frammento di testimonianza in una società tanto ricca di promesse tecnologiche quanto povera di certezze valoriali, ma pur sempre bisognosa di speranza”.

Il tema dell’apertura di sabato 6 dicembre sarà “La dottrina sociale tra Vangelo e segno dei tempi” ed oltre al vescovo Sorrentino ne parlerà suor Helen Alford, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, docente e decana della facoltà di Scienze sociali presso l’Angelicum di Roma. La seconda lezione è in programma per il 10 dicembre alle ore 19,00 e affronterà il tema “Il lavoro ai tempi della Rerum Novarum e ai tempi dell’intelligenza artificiale” con le relazioni di monsignor Sorrentino e Giulia Silveri, ingegnere clinico e tecnologa-biomedica. La Scuola riprenderà il 7 gennaio, dopo le vacanze natalizie, con la relazione del vescovo Sorrentino su “Il magistero di Pio XI (1922-1939) tra populismi e dittature”. Altre lezioni il 21 gennaio, il 4 febbraio con Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio e professore ordinario di Storia contemporanea all’Università Roma Tre, il 25 febbraio con suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale della Santa Sede, l’11 marzo, il 26 marzo con la presenza di Stefano Zamagni, economista e professore di Economia politica all’Università di Bologna, l’8 aprile con don Tonio Dell’Olio, giornalista e attivista nel campo della pace e della nonviolenza e il 22 aprile con la presenza del cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica papale di San Pietro che, insieme sempre al vescovo Sorrentino, affronterà il tema “Fratelli tutti: la fraternità come valore politico”.

Per iscriversi si deve scaricare il modulo sul sito della diocesi (https://www.diocesiassisi.it/scuola-socio-politica/) e inviarlo all’indirizzo email: sptoniolo@serafico.it. Per gli iscritti sarà possibile seguire le lezioni anche sulla piattaforma zoom richiedendo il link via email.

