L’Alberghiero di Assisi protagonista della rubrica antispreco di Striscia la Notizia con Pasta divina con scarti terreni

Luca Galtieri è arrivato in città, per ricordare, insieme agli alunni assisani, che "In cucina non si butta via nulla"

“In cucina non si butta via nulla”. Lo ha ricordato anche l’Istituto Alberghiero di Assisi, protagonista di una vetrina d’eccezione sabato 4 marzo 2023. La scuola assisana, eccellenza più volte segnalata dal Ministero, è stata protagonista della rubrica “Ricette antispreco” di Luca Galtieri nella trasmissione di Canale5 Striscia la Notizia, con la Pasta divina con scarti terreni.

Alunni e professori sono stati protagonisti televisivi per un giorno, raccontando – anche grazie alla simpatia e all’umorismo della popolare trasmissione Mediaset – la scuola ma anche Assisi, definita “località in provincia di Perugia, nota nel mondo per l’inestimabile patrimonio artistico e storico”. Il tutto ricordando appunto, come recita il motto della rubrica antispreco, che “in cucina non si butta via mai nulla”. Galtieri, accolto dalla dirigente Bianca Maria Tagliaferri, e dallo chef e professore Nello Baldelli, ha raccontato agli spettatori “una scuola eccezionale”, e creato con gli alunni la “Pasta divina con scarti terreni”. Gli avanzi usati sono: vino, formaggio e verdure varie; nello specifico, rimanenze di vino, rimanenze di formaggio, scarti di verdura – sedano e zucchine, ma anche bucce di carota e cipolla e avanzi di porro.

Questa la ricetta antispreco della Pasta divina con scarti terreni fornita in trasmissione dal professor Baldelli: “Verso le rimanenze di vino in una casseruola, le metto sul fuoco per ridurle. Appena ridotto il vino, ne verso una parte sull’impasto e metto gli scarti delle verdure in acqua per creare un brodo vegetale dove cuocere la pasta. A questo punto taglio gli avanzi di formaggio a pezzetti e li faccio fondere a bagnomaria nel vino. La pasta viene strappata a pizzichi dall’impasto, i pezzetti vengono cotti nel brodo vegetale. Appena cotta, la pasta viene sgocciolata e saltata in padella per creare la salsa divina, impreziosita da lamelle di mandorle tostate e foglie di maggiorana. Il tutto viene rifinito con un filo d’olio extravergine di oliva”. Come aperitivo, un drink analcolico con un mix di frutta e verdura avanzata, mentre per accompagnare la “pasta divina con scarti terreni”, un vino abbinato con il sagrantino di Montefalco Dogc. Per rivedere la puntata è possibile cliccare su questo link.

“Il servizio di Striscia la Notizia, che ringraziamo – il commento della dirigente scolastica Bianca Maria Tagliaferri – mostra ancora una volta che la forza della scuola è nel gruppo. Grazie a tutti i professori, gli alunni, il personale amministrativo e Ata, per questo nuovo traguardo che mette al centro i punti di forza nella scelta educativa dell’Istituto Alberghiero: attenzione allo studente, ma anche sfida, nell’accezione positiva del termine, preparazione, determinazione e volontà di crescita, non solo con lezioni e collaborazione con le istituzioni del territorio, ma anche con esperienze come questa che, seppure non ‘canonicamente’ scolastica, rappresentano sicuramente un importante momento formativo”.

© Riproduzione riservata