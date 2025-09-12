Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale di Assisi: un’eccellenza confermata dagli esami di Stato

Il Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale di Assisi si conferma una delle realtà scolastiche più prestigiose dell’Umbria e del centro Italia, come dimostrano i brillanti risultati conseguiti dagli studenti all’esame di Stato dell’anno scolastico 2024/25. Su un totale di 116 maturandi, ben 12 studenti hanno conseguito il punteggio di 100 e lode e 16 studenti hanno ottenuto il punteggio pieno di 100, pari complessivamente al 24% dei diplomati con il massimo dei voti. A questi si aggiunge un 14% di studenti con valutazioni superiori a 90/100, confermando l’alto livello di preparazione e l’impegno costante che caratterizzano il nostro istituto. Vale la pena precisare che la votazione finale dei nostri studenti è frutto della valutazione di tre diverse commissioni d’esame costituite, per oltre la metà, da docenti esterni provenienti da altri istituti dell’Umbria.

“Questi dati – si legge in una nota – consolidano ulteriormente il prestigio del Liceo Scientifico del Convitto Nazionale di Assisi, già da anni riconosciuto da Eduscopio (Fondazione Agnelli) come uno tra i migliori licei scientifici dell’Umbria e delle province limitrofe, grazie alla qualità della didattica, alla solidità del corpo docente e ai risultati universitari dei diplomati”. “I nostri studenti non solo hanno raggiunto traguardi eccellenti, ma hanno dimostrato senso di responsabilità, spirito critico e capacità di affrontare sfide complesse” – dichiara il Rettore, Dirigente Scolastico, prof. Stefano Cammerieri. – “Questi successi sono il frutto di un percorso educativo che unisce rigore scientifico, attenzione alla persona e apertura al mondo”. Il Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale di Assisi continuerà a investire in progetti di eccellenza, innovazione didattica e attività formative che preparino gli studenti ad affrontare al meglio gli studi universitari e il loro futuro professionale.

© Riproduzione riservata