Cicogna: “Soldi pubblici per un bene privato? Porterò il caso alla Corte dei Conti e in Procura”

All’indomani di un movimentato Consiglio Comunale, fa già discutere in caso della Proloco Castelnuovo. Sui fatto è intervenuto il consigliere Cicogna, che fermamente ha affondato: “Soldi pubblici per un bene privato? Porterò il caso alla Corte dei Conti e in Procura”.

Sì, perché durante il Consiglio Comunale di Assisi dell’11 settembre, il consigliere Eolo Cicogna ha presentato un’interrogazione per fare piena luce sul contributo di 135.000 euro concesso dal Comune alla Pro Loco di Castelnuovo per la realizzazione della nuova sede su terreno di proprietà parrocchiale.

“Ho chiesto chiarezza su importi, modalità di erogazione, coperture di bilancio, atti amministrativi e soprattutto sui vincoli di utilizzo dell’immobile dopo la scadenza del diritto di superficie, fissata al 27 ottobre 2046.

La risposta dell’amministrazione – scrive Cicogna in una nota – ha confermato che, una volta scaduti i 30 anni di diritto di superficie, l’edificio tornerà nella piena disponibilità della Parrocchia senza alcun obbligo di mantenerne l’uso pubblico.

Questo è il punto centrale: non metto in discussione l’utilità dell’opera, che anzi riconosco come importante per la comunità di Castelnuovo. Ma è inaccettabile che il Comune investa risorse pubbliche ingenti in un bene che tra vent’anni potrebbe non essere più a disposizione dei cittadini.

La comunità di Castelnuovo – prosegue Cicogna – ha contribuito con impegno e sacrifici alla realizzazione di questa struttura, e non è giusto che dopo il 2046 possa rischiare di trovarsi senza la propria sede sociale.

Per questo motivo, ho annunciato in aula che porterò la questione all’attenzione della Corte dei Conti e della Procura della Repubblica, affinché sia verificata la correttezza dell’operazione sotto il profilo dell’utilizzo di denaro pubblico.

Le amministrazioni hanno il dovere di tutelare i cittadini anche nel lungo periodo: quando si usano fondi pubblici, devono essere garantiti vincoli chiari e certi – conclude il consigliere Eolo Cicogna – che assicurino l’uso collettivo del bene anche in futuro”.

