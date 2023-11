Liceo scientifico di Assisi, al via le giornate di orientamento per scegliere bene

Cinque date tra open day e studente per un giorno per conoscere l'istituto e la sua offerta

La scelta della scuola superiore è uno dei momenti più delicati dell’adolescenza. A quattordici anni si è chiamati a orientare la vita verso il futuro: paura di sbagliare, indecisione, inconsapevolezza, solitudine danno ai ragazzi e alle loro famiglie la sensazione di brancolare nel buio. Per giunta, scegliere la scuola è molto più che trovare la tipologia di studi più coerente con i propri talenti e i propri desideri: è anche individuare il luogo e la comunità relazionale ed educante in cui diventare grandi serenamente. Per accompagnare il più possibile gli studenti del terzo anno delle scuole medie e le loro famiglie verso una scelta consapevole, il Liceo Scientifico di Assisi ha calendarizzato due tipologie di giornate di orientamento:

GLI OPEN DAY

Domenica 3 dicembre 2023 ore 15.00-19.00 (quattro turni)

Sabato 16 dicembre 2023 ore 9.00-12.00 (due turni)

Domenica 14 gennaio 2024 ore 15.00-19.00 (quattro turni)

Durante gli open Day gli studenti potranno accedere l’istituto insieme alle loro famiglie: insieme visiteranno i diversi ambienti e ne apprenderanno servizi e strutture; faranno conoscenza del Rettore-Dirigente Scolastico, Prof. Stefano Cammerieri, e delle docenti preposte all’Orientamento in entrata; avranno notizia dell’organizzazione generale della scuola, dei caratteri peculiari dei singoli indirizzi di studio; approfondiranno le proposte formative curricolari ed extracurricolari; parteciperanno a laboratori in cui incontreranno docenti e studenti dei Licei del Convitto; potranno ricevere chiarimenti ai loro dubbi.

STUDENTE PER UN GIORNO

Martedì 19 dicembre 2023 ore 14.30 -17.00

Sabato 20 gennaio 2024 ore 9.00 -11.30

Questo appuntamento è rivolto agli studenti che vogliano fare un’esperienza diretta di classe. I ragazzi e le ragazze parteciperanno a lezioni laboratoriali tenute dalle Docenti e dai Docenti dei Licei del Convitto esclusivamente dedicate a loro e specifiche per ogni indirizzo di studio. Potranno così conoscere più in concreto le discipline caratterizzanti dei diversi indirizzi e le loro peculiarità.

Gli studenti e le studentesse interessate potranno iscriversi alle giornate di orientamento direttamente dal sito internet del Liceo Scientifico di Assisi (link diretto): in concomitanza con i diversi appuntamenti sarà pubblicato sul sito un modulo google per l’iscrizione all’attività prescelta e la selezione del turno di prenotazione. “L’augurio generale – le parole del rettore del Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale Principe di Napoli – è che i ragazzi possano affrontare la scelta in serenità e con consapevolezza. La raccomandazione che, da Rettore, mi sento di fare a questi ragazzi è quella di partecipare alle nostre giornate orientative per fare esperienza diretta non solo della qualità degli insegnamenti, dei nostri docenti, della vastità dell’offerta formativa, della unicità dei servizi (penso alla mensa, al convitto e al semiconvitto), ma anche del calore e dell’accoglienza che caratterizza la nostra comunità e, anzi, ne è uno dei maggiori tratti distintivi”.

