L’Istituto Alberghiero Assisi protagonista a Casa Italia durante i Campionati del Mondo di Atletica Leggera

I Campionati del Mondo di Atletica Leggera 2025, giunti alla loro 20ª edizione, si svolgeranno a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre 2025 e in questa prestigiosa cornice internazionale, Casa Italia sarà l’Hospitality House e Media Factory del Comitato Olimpico Italiano: un punto di riferimento per la delegazione azzurra e una vetrina d’eccellenza per il Made in Italy.

“Siamo orgogliosi di annunciare che i servizi di ristorazione di Casa Italia saranno curati dagli studenti e dai docenti dell’Istituto Alberghiero di Assisi, offrendo un esempio concreto del talento e della preparazione della nostra scuola. Questa fantastica opportunità di partnership tra Fidal ed Istituto Albeghiero Assisi è stata possibile grazie alla Sport Events Society di Perugia di Giampaolo Colautti & Soci a cui va la nostra gratitudine”, fanno sapere dalla scuola assisana.

La squadra sarà guidata dalla chef e docente Maria Giovanna Gagliardi e composta da:

• Chiara Cristaldini, 5ª Enogastronomia sez. A;

• Simone Xu, 5ª Enogastronomia sez. B;

• Teresa Di Micco, 5ª Sala e Vendita sez. A.

Gli studenti sono stati scelti dai rispettivi consigli di classe per merito, grazie al brillante percorso scolastico non solo nelle materie tecnico-professionali, ma anche per l’impegno complessivo e le qualità personali dimostrate. La prof.ssa Gagliardi, insieme agli studenti, ha studiato il menu e gli abbinamenti enologici, con l’obiettivo di presentare l’Italia nella sua bellezza e ricchezza culinaria, con un’attenzione speciale alla cucina umbra, fiore all’occhiello della nostra tradizione.

“Partecipare a Casa Italia – sottolinea l’Istituto Alberghiero di Assisi – rappresenterà una straordinaria occasione formativa e un’importante vetrina per il nostro istituto, la nostra regione e l’Italia tutta. Infatti non sarà soltanto un punto di ristoro, ma un vero e proprio spazio di rappresentanza dell’Italia, un luogo di incontro e condivisione per atleti, staff, giornalisti e ospiti. In particolare:

• Promuoverà il Made in Italy: valorizzando la cultura, il design e l’enogastronomia italiana con eventi e iniziative dedicate.

• Offrirà servizi di alta qualità: grazie ad una proposta gastronomica che unisce tradizione e creatività.

• Creerà un’atmosfera accogliente: facendo sentire a casa la delegazione italiana e tutti i visitatori, in un ambiente familiare e professionale.

