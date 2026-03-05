Nelle scuole di Assisi arriva il progetto “Il manifesto di Francesco”

Il progetto “Il Manifesto di Francesco” è un’iniziativa educativa e partecipata attiva nel Comune di Assisi, volta a promuovere i principi della Comunicazione non Violenta e dell’empatia all’interno della Comunità locale.

Il percorso ha coinvolto attivamente i docenti di tutte le scuole del comune di Assisi: I.C. Assisi 1, I.C. Assisi 2, I.C. Assisi 3, AIS, Liceo “Properzio”, Convitto nazionale”Principe di Napoli”, Istituto Alberghiero, Istituto “Polo Bonghi” insieme ad Associazioni culturali e sportive del territorio e all’Amministrazione comunale. Gli incontri sono guidati da Delfina Loizzo Pushpa, esperta in counseling, coaching evolutivo e comunicazione empatica, con l’obiettivo di realizzare un documento condiviso che traduca i valori francescani e i metodi della comunicazione non violenta (CNV) in regole pratiche per la convivenza quotidiana.

Il progetto culminerà nella stesura di 10 regole o principi fondamentali nati dal lavoro degli studenti, appunto il Manifesto di Francesco, che sarà presentato ufficialmente a tutte le famiglie degli studenti e all’intera cittadinanza di Assisi per condividere l’impegno profuso nel mese di maggio 2026, presso il Teatro Lyrick. Il documento finale diventerà un segno tangibile nel tessuto urbano, con l’affissione in luoghi frequentati dai giovani come biblioteche, centri sportivi e altri spazi pubblici, per fungere da guida costante al dialogo e al rispetto reciproco. “Questa iniziativa – spiega una delle referenti del progetto si inserisce in un contesto più ampio di celebrazioni e progetti educativi legati alla figura di San Francesco, come il cronoprogramma triennale 2025-2028 degli Istituti scolastici locali.

