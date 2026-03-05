Analisi del sangue difficoltose, la segnalazione di un lettore assisano: “Bisogna aspettare tre settimane”

"In altri distretti della zona sono presenti disponibilità in tempi più brevi, ma non mi è possibile spostarmi"

Difficoltà nella prenotazione delle analisi del sangue, la redazione di Assisi News riceve e pubblica la lettera di un cittadino che segnala come nel distretto sanitario di Assisi e Santa Maria degli Angeli il primo appuntamento risulta disponibile solo tra tre settimane. La redazione rimane ovviamente a disposizione per eventuali repliche.

Gentile Redazione,

sono un cittadino residente ad Assisi e desidero segnalare una situazione che ritengo inaccettabile. Ho cercato di prenotare delle analisi del sangue presso l’ospedale di Assisi e presso il distretto sanitario di Santa Maria degli Angeli, ma il primo appuntamento disponibile risulta tra circa 20 giorni.

Ho inoltre verificato online che in altri distretti della zona sono presenti disponibilità in tempi più brevi. Tuttavia, per motivi personali, non mi è possibile spostarmi fuori dal mio distretto di appartenenza. Ritengo che non sia corretto che un cittadino debba necessariamente recarsi in un altro territorio per poter effettuare semplici esami di routine in tempi accettabili.

Le analisi del sangue rappresentano un servizio sanitario di base, fondamentale per la prevenzione e il monitoraggio della salute. Un’attesa di 20 giorni per esami di questo tipo, nel proprio distretto, appare un disservizio che merita attenzione. Alla luce delle dichiarazioni sul miglioramento della sanità pubblica, mi chiedo come sia possibile che nel nostro territorio si verifichino ancora situazioni di questo genere. Confido che possiate dare visibilità a questa problematica, affinché venga fatta chiarezza e si individuino eventuali soluzioni.

Sul tema chiede chiarezza anche il consigliere Francesco Fasulo, che interpella direttamente Proietti: “Come si può avere il coraggio di parlare di potenziamento o addirittura di ‘riapertura’ dell’Ospedale di Assisi, quando non siamo in grado di garantire un prelievo del sangue in tempi dignitosi?”, le sue parole. “Siamo alle solite promesse elettorali da marinaio: si annunciano grandi opere e riaperture in pompa magna mentre la medicina di base, quella del territorio, cade a pezzi sotto il peso dell’inefficienza”.

