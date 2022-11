Avis di Assisi, buone notizie: oltre mille donatori nel 2022

Oltre mille donazioni nell’anno 2022, e si punta – visto che mancano ancora due mesi – a raggiungere le 1200. L’Avis di Assisi fa il punto in occasione della giornata del donatore: al 30 ottobre le donazioni hanno sfondato quota mille (sono 1.012) e l’obiettivo è superare l’anno 2021 (quando vennero registrate 1.155 donazioni). Per mantenere il passo è stata annunciata per il 17 dicembre, presso il punto di raccolta di Assisi, una giornata di donazione straordinaria durante la quale si spera di raggiungere almeno 30 donazioni di sangue. Anche sabato 31 dicembre si potrà donare e salutare così, con un buon pensiero e reale serenità, il 2022.

L’Avis di Assisi presieduta dall’avvocato Gianmatteo Costa, che conta al 4 novembre 873 donatori di cui 635 attivi, non ha comunque fatto mai mancare il ‘braccio’, visto che le donazioni erano state già 919 nel 2019 e 740 (in calo complice la pandemia e i lockdown) nel 2020. Crescono anche i donatori, come detto arrivati a 873 (attivi 635), contro i 793 del 2021 e i 694 del 2020, anche se nel 2019 erano 979. Fanno ben sperare anche i nuovi donatori: sono 42 a fine ottobre, più 55 rientrati, erano 62 nel 2021 e 63 nel 2020. Intanto in occasione della Giornata del donatore sono stati premiati quei donatori che negli ultimi mesi hanno raggiunto importanti traguardi. Di seguito i riconoscimenti più elevati. Il premio oro-rubino donna è andato a Paola Di Pasquale e Francesca Vignoli, quello oro rubino uomini a Simone Aisa, Alessandro Capece, Massimo Gambacorta Casagrande e Roberto Migliosi. Il premio oro donna è andato a Federica Biagioni, Isabella Corazzi e Rosella Perticoni, mentre oro uomo sono Ornello Ottiti, Mirco Ragni e Claudio Tiriduzzi. Centodiciotto infine gli aventi diritto alla “benemerenza”.

Alla giornata erano presenti presenti il sindaco Stefania Proietti e l’assessore Massimo Paggi per l’amministrazione comunale, i presidenti di Avis regionale e provinciale Enrico Marconi eGiorgio Meniconi, presidente il comandante della stazione carabinieri di Assisi, luogotenente Bruno Versace, il comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Assisi, luogotenente Francesco Ferrara, il presidente Anfi Giovanni Granato e una delegazione delle Avis di Osimo, Bastia Umbra e Tuoro sul Trasimeno. L’Avis di Assisi ringrazia per il supporto l’Istituto Alberghiero di Assisi, la Pro loco di Rivotorto, dalla Bastia Bevande, dalla cantina Napolini di Montefalco, dalla Lavanderia Petrini, dalla Umbria Vending di Perugia e dalla alimentari Passeri di Assisi.

L’associazione ne approfitta inoltre per ricordare come la donazione di sangue sia sicura. Le prenotazioni (obbligatorie) permettono agevolmente un accesso controllato alla locale Unità di Raccolta Sangue presso l’Ospedale di Assisi per le donazioni dalle 7,45 alle 10,20 di mattina di ogni giovedì e venerdì nonché dell’ultimo sabato del mese. Si può facilmente prenotare al numero di telefono fisso 075.812025 il martedì, giovedì e sabato pomeriggio dalle 16 alle 19 oppure il giovedì e sabato mattina dalle 9 alle 12. Anche al cellulare/whatsapp 353.4313217 o via email [email protected] Via whatsapp o email è sufficiente indicare nome, cognome, data ed orario prescelti, si verrà eventualmente richiamati.

