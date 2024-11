Polo-Bonghi, tornano open day e studente per un giorno

Anche quest’anno il “Polo-Bonghi” riaprirà le sue porte per accogliere i ragazzi delle terze medie e le loro famiglie in occasione del primo Open Day che si terrà sabato 30 novembre dalle ore 15.30 alle ore 18. Durante questo pomeriggio la scuola verrà strutturata in modo tale da stabilire un contatto diretto con le famiglie che avranno l’opportunità di prendere confidenza con l’ambiente che il ragazzo potrà frequentare.

Si potranno visitare i 14 laboratori scientifici, informatici e tecnologici, l’aula polifunzionale e le aule, tutte dotate di lavagna multimediale. Il pomeriggio si aprirà con il consueto saluto del preside del Polo-Bonghi, Carlo Menichini, e proseguirà poi con la testimonianza di un ex allievo della scuola, che ha frequentato il corso ITEE, per poi diplomarsi all’ITS. Il ragazzo, che attualmente è impiegato in un’importante azienda del territorio, sottolineerà come il percorso di studi effettuato gli ha permesso di raggiungere un livello di occupazione sicuro.

Inoltre l’istituto Polo-Bonghi si appresta alla realizzazione delle tradizionali mattinate Studente per un giorno” previste, in una prima fase, dal 9 dicembre al 13 dicembre. Nell’arco di tali mattinate (dalle ore 8:30 alle ore 12:30) i ragazzi delle terze medie potranno conoscere da vicino una scuola che con i suoi 3 indirizzi Tecnici “AFM-SIA, CAT e ITEE” e 2 Indirizzi Professionali “IPIA e IPSC” vanta la più vasta offerta formativa del territorio.

Ulteriori open day – le info in locandina – sono in programma Domenica 15 dicembre 2024, Sabato 11 gennaio 2025 e Sabato 25 gennaio 2025, mentre le iniziative di liceale per un giorno si ripeteranno dal 3 al 17 gennaio 2025 e dal 27 al 31 gennaio 2025.

