Mercatini di Natale in Umbria 2024-2025: la mappa, le città, le date e gli orari delle bancarelle

Mercatini di Natale in Umbria 2024-2025, la guida di Assisi News con la mappa delle bancarelle in tutta la Regione, con date e orari. L’articolo sul programma è in continuo aggiornamento, ed è stato “aperto” quando molte località non hanno presentato gli eventi natalizi; per segnalare correzioni, eventi e iniziative è possibile scrivere a info@assisinews.it

Comincia il periodo natalizio e tornano i mercatini di Natale in Umbria 2024-2025: mete immancabili sono Perugia, Assisi, Gubbio, la zona del Lago Trasimeno e tante altre. Di seguito il programma di quelli da non perdere e gli eventi principali del periodo natalizio nei principali centri della Regione, con date e orari.

Con la presentazione delle iniziative natalizie ad Assisi sono arrivate anche le prime informazioni sui mercatini di Natale ad Assisi 2024. Si parte il 29 novembre nella Sala Ente Calendimaggio in piazza del Comune, con le strenne di Natale realizzate dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Assisi 1 (che saranno replicate anche il 14 e il 15 gennaio), mentre l’1 dicembre a Palazzo la Pro Loco di Palazzo di Assisi, in occasione delle festività natalizie, organizza il secondo “Mercatino degli intrecci”, vendita di strenne e prodotti natalizi, realizzati dalle signore del gruppo “Cestaie D.O.P.” di Palazzo di Assisi. Durante l’evento, al CVA Renato Sensi, saranno in mostra i lavori realizzati dai corsisti delle edizioni precedenti e ci saranno dimostrazioni aperte di intreccio, oltre alla presentazione dei corsi per l’anno 2025.

I “tradizionali” mercatini di Natale saranno, ad Assisi centro storico, dal 7 dicembre al 6 gennaio, in Piazza Santa Chiara: le bancarelle con con prodotti artigianali e natalizi di qualità saranno aperte nei giorni feriali dalle 10:00 alle 19 e nei festivi dalle 9:00 alle 20:00. L’iniziativa è a cura del Comune di Assisi in collaborazione con Unpli Umbria, possibile chiamare per informazioni +39 075 816772 e +39 335 7295505. Dl 7 al 22 dicembre, nella piazza accanto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, vanno inoltre in scena i mercatini con prodotti artigianali a cura della Pro loco di Santa Maria degli Angeli saranno aperti negli orari feriali: dalle 10:00 alle 19:00 e negli orari festivi: dalle 9:00 alle 20:00.

Sempre nel comprensorio, e nello specifico a Bettona, in occasione della sedicesima edizione del presepe vivente in scena il 26 dicembre 2024, l’1-5 e 6 gennaio 2025, saranno allestiti degli stand nella modalità street food sulla piazza principale: proposti i tipici arvotoli, zuccherini di Bettona e altri prodotti della tradizione. A Cannara xxxx . Mercatini di Natale in Umbria 2024-2025 anche nella vicina Spello, dove dal 29 novembre all’1 dicembre tornano i mercatini (prodotti tipici dell’artigianato e prodotti tipici locali, street food, arte e tanto altro ancora ) e il villaggio di Natale con anche la selfie area, Santa Claus Bus in tour 2024 (la casa itinerante di Babbo Natale che l’1 dicembre propone la sua unica tappa in Umbria) e la Spello Brick Christmas edition con i famosi mattoncini LEGO® (L’allestimento prevede l’utilizzo di un albero di Natale alto 2.40 e la disponibilità di oltre 300 palline da costruire finalizzate all’addobbo con i famosi mattoncini LEGO®, con un laboratorio adatto dai cinque ai 99 anni). L’inaugurazione è in programma venerdì 29 novembre alle 16 in Piazza della Repubblica e poi si rimarrà aperti fino alle 20, mentre sabato 30 e domenica 1 dicembre gli orari sono dalle 10 alle 20. L’iniziativa è organizzata dagli Amici di Spello con il patrocinio del Comune.

Tra i più grandi mercatini di Natale in Umbria 2024-2025, quelli di Perugia. In attesa del programma natalizio vero e proprio, qui le prime anticipazioni, arriva alla quarta edizione del mercatino “Natale in Rocca”. L’evento è organizzato dall’ APS Accademia Focus con il patrocinio della Provincia di Perugia, del Comune di Perugia, dell’Università per Stranieri di Perugia e della Fondazione S. Anna e si svolgerà dal 3 all’8 dicembre al Centro Espositivo della Rocca Paolina (CERP). Il programma degli eventi nelle giornate del Mercatino di “Natale in Rocca”: 5 dicembre (ore 17,00 – Sala Consiglio della Provincia di Perugia) – Concerto di Natale dell’Ensamble di archi e coro del Liceo Classico Musicale Mariotti; dal 3 all’8 dicembre – Babbo Natale incontra i bambini; dal 3 all’8 dicembre – “Angolo delle dolcezze di Natale”; dal 3 all’8 dicembre – “Mostra di moda dell’Istituto Cavour Marconi Pascal”.

All’interno di Luci sul Trasimeno, il programma delle iniziative natalizie 2023-204 di Castiglione del Lago, non manca il tradizionale mercatino delle strenne: oltre al Ghiaccio Park con una pista di pattinaggio su ghiaccio totalmente rinnovata, il tradizionale Villaggio dei mercatini con artigianato e tipicità. L’orario è dalle 15.30 alle 22 nei giorni feriali e dalle 10 alle 22 in quelli prefestivi e festivi con decine di operatori che nelle rispettive “casette” esporranno il migliore artigianato e le più svariate tipicità locali e nazionali, dall’oggettistica ai prodotti alimentari; il sempre affascinante e coinvolgente “Castiglione del Lego”, corposa esposizione di costruzioni da record per un trionfo di mattoncini colorati nella Sala Preconsiliare di Palazzo della Corgna (orario dalle 15.30 alle 23 nei giorni feriali e dalle 10 alle 23 in quelli prefestivi e festivi); e infine gli allestimenti più belli lungo le vie e le piazze del centro storico di Castiglione del Lago che saranno affollate ogni sabato, domenica e festivi da artisti di strada, intrattenimento e spettacoli itineranti.

Mercatini di Natale in Umbria 2024-2025 anche a Città della Pieve: se in piazza Matteotti e via Vittorio Veneto apriranno le porte le casette del mercatino natalizio, nel Mercato Coperto di Città della Pieve, sabato 14 dicembre dalle ore 15:30, l’Amministrazione Comunale con alcune aziende locali, il Gruppo Ecologista “Il Riccio” e il Terziere Borgo Dentro si fonderanno in un’atmosfera unica, creando un piccolo villaggio in festa, a tema Api. Con esposizioni, degustazioni, presentazioni di prodotti ed esperienze sensoriali, laboratori per la creazione di beehotel e di decorazione candele realizzate con la cera d’api, ma anche un Info Point speciale in cui ascoltare la storia di questi affascinanti insetti impollinatori e la loro interessante evoluzione dalla preistoria ai giorni nostri. Ricordiamo che dal 2021 Città della Pieve è Città Amica delle Api ed è fortemente impegnata a sensibilizzare sulla tematica ma anche a compiere azioni concrete nella salvaguardia di questi preziosissimi insetti. Nella suggestiva cornice della Rocca Perugina, di piazza Matteotti e di via Vittorio Veneto, tradizione, colori e calore creano un’ambientazione perfetta per immergersi nello spirito del Natale. Tra gli espositori dei mercatini si potranno trovare prodotti artigianali ed enogastronomici di alta qualità, oggetti fatti a mano, decorazioni e tanto altro. I mercatini diventano luogo per lo shopping ma anche spazio di condivisione e convivialità. 7 – 8 dicembre (Ass. Pieve Arte e Vetrine) 14 – 15 dicembre (Indietro nel Tempo) 28 – 29 dicembre (Ass. Pieve Arte e Vetrine) 5 – 6 gennaio (Ass. Pieve Arte e Vetrine).

A Città di Castello, dove il Natale parte il 30 novembre, l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie darà il via a un ciclo di eventi intenso e variegato, davvero per tutti. Sabato 30 novembre il centro storico accoglierà i mercatini di Natale (inaugurazione ore 10.00) che popoleranno corso Vittorio Emanuele fino al termine delle festività, a due passi dall’albero di piazza Matteotti, dove è già in fase di allestimento la pista per il pattinaggio su ghiaccio (inaugurazione ore 10.00), che promette di essere un’attrazione gettonatissima da grandi e piccini.

E ancora, nel programma degli eventi natalizi a Gubbio (qui la guida) non mancano i mercatini: Nella centralissima location di piazza Quaranta Martiri, tra mille luci, colori e musica, gli stand di legno del Mercatino di Natale regalano un’atmosfera suggestiva, dove passeggiare tra ricercati oggetti artigianali, decorazioni natalizie e deliziose specialità culinarie. L’occasione giusta per trovare tante meravigliose idee per un ottimo shopping natalizio. Nell’area dei mercatini troverete anche, per i più piccini, la Giostra Incantata. L’area è accessibile alle persone con disabilità. Il Mercatino di Natale a Gubbio sarà aperto dalle 10.00 alle 20.00 nelle seguenti date: 30 novembre; 1 dicembre; 6/7/8 dicembre

14/15 dicembre; continuativamente, dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Il 25 dicembre e 1 gennaio: apertura dalle 15.00 alle 20.00.

A Trevi nelle date dell’8, 15 e 22 dicembre 2024 andrà in scena la prima edizione di “Fare Natale. Gli ingredienti della tradizione a Trevi”, con la proposta di una serie di laboratori “per costruire il Natale insieme” all’insegna delle tradizioni enogastronomiche del territorio e delle ricette tipiche della festa, ma anche dell’artigianalità e delle regole da seguire per l’allestimento della tavola natalizia e per l’addobbo della casa. Nelle tre domeniche in cui si articolerà la manifestazione, le quattro stanze a volta dello storico Palazzo Lucarini, che normalmente ospitano la Taverna del Terziere del Castello, posto nella parte sommitale del centro storico di Trevi, si trasformeranno nelle stanze della “Casa del Fare Natale”: la Stanza del Natale, la Stanza dei Biscotti, la Stanza della Sorpresa e la Stanza del Babbo Natale; si accenderanno i riflettori sulla parte più alta del borgo di Trevi, con la piazza del Duomo dove si terrà un piccolo mercatino di Natale sulle note di All Vinyl Holiday Music Selection by Joe Rehmer, Happy Merry Christmas. Durante tutte le feste nella Piazza Garibaldi “Il Grande Scivolo di Natale”, uno scivolo lungo 20 metri dove provare l’emozione di scivolare sulla neve in sicurezza (per bambini e per grandi che vogliono tornare piccini; per informazioni: +39 340 6550103).Per tutti i dettagli del Natale a Trevi www.farenatale.it

Nel programma dei mercatini di Natale in Umbria 2024-2025 non può mancare Orvieto (qui la guida a tutti gli eventi natalizi): Da venerdì 29 novembre – e fino al 6 gennaio – è in programma il mercatino natalizio in Piazza della Repubblica, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19. Per gli amanti dei mercatini sabato 7 e domenica 8 dicembre ci sarà anche la possibilità di curiosare tra le bancarelle di quello organizzato dalla Croce Rossa sotto i Portici di Sant’Andrea “Un dono per un dono”, e tra quelle del mercatino dell’artigianato in via della Costituente. Sabato 14 dicembre, invece, la corsa al regalo si sposterà in Piazza Monte Rosa, con l’iniziativa “Natale nel Cuore dello Scalo” organizzata dai commercianti della zona. Dall’8 al 24 dicembre, poi, ci sarà un motivo in più per lo shopping di Natale a Orvieto con i parcheggi gratuiti nel centro storico dalle 16 alle 22.

Foto di Manas Kabadwal | via Unsplash

(L’articolo sui mercatini di Natale in Umbria 2024-2025 è in aggiornamento continuo; per eventuali variazioni e aggiornamenti last minute si consiglia comunque di controllare sui siti ufficiali e le pagine Facebook dei Comuni interessati)

© Riproduzione riservata