Premio Italia Angelucci Baldoni 2024: vince la cover ricaricabile dello Scarpellini di Foligno (foto)

Menzione d'onore anche per il Polo Bonghi che propone una stampante professionale in 3D per aiutare studenti eccellenti nei paesi in via di sviluppo

Ieri (giovedì 12 settembre 2024, ndr) in Comune ad Assisi si è svolta la premiazione del Premio Italia Angelucci Baldoni 2024, destinato alle scuole che hanno presentato progetti in memoria di colei che ” in un periodo storico in cui la donna era esclusivamente madre e casalinga, ha lavorato fianco a fianco del marito per trasformare le aziende in attività industriale a tutti gli effetti, gestendone l’aspetto burocratico ed amministrativo, ispirando le decisioni necessarie per la crescita ed il cambiamento e dando concretezza al suo senso degli affari ed alle sue intuizioni in campo imprenditoriale”.

Alunni e alunne (queste ultime in maggioranza, ndr) delle classi delle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo tecnico commerciale–aziendale dei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Foligno e Perugia hanno presentato un Business Plan, sia a livello individuale che di gruppo, in cui sia sviluppata e valorizzata l’imprenditorialità femminile e l’innovazione rispetto all’esistente. A partecipare, Istituto Tecnico Economico Turistico e Tecnologico Areonautico Feliciano Scarpellini – Foligno ; Istituto Professionale per i Servizi Commerciali – Polo Bonghi – Bastia Umbra; Istituto Tecnico Elettronica Elettrotecnica Automazione (ITEE) – Polo Bonghi; e Istituto Tecnico Economico Tecnologico Aldo Capitini, INDIRIZZO TURISTICO – PG

A vincere il Premio Italia Angelucci Baldoni 2024 ottenendo il massimo dei punteggi in tutte le categorie: Il progetto RECOVER – Solar Cover progetto di Sofia Angelantoni, Samir El Harrak, Angelica Pirisi, Nicolas Musci, Sejda Gjeci, Gianmarco Borri Giannelli, Samuele Petrini, Lorenzo Poli, Sofia Ramazzotti, Viktor Olaru, Dennis Rapaj, Daniele Rosati della classe 4°B del Feliciano Scarpellini. Gli studenti hanno progettato e REALIZZATO una cover per cellulari, di cui hanno presentato il prototipo alla premiazione, dotata di pannello solare per la ricarica. Il prodotto è visibile sul sito https://recoverpg.weeblysite.com/

Oltre alla borsa di studio, è stata data una menzione ad un progetto capace di coniugare gli aspetti manageriali e di innovazione con una particolare attenzione al sociale. Si tratta del Cubo Binomio della 5°B Istituto Tecnico Elettronica Elettrotecnica Automazione (ITEE) – Polo Bonghi. Si propone la creazione di un programma in grado di gestire una stampante professionale per la realizzazione di oggetti tridimensionali a partire da modelli matematici. L’idea proposta consiste nel creare un gemellaggio con una scuola di un paese in via di sviluppo (es. Kenya) e di coinvolgere un gruppo di studentesse eccellenti. Tali studentesse beneficeranno di un percorso di formazione specifica nell’ambito della programmazione digitale ad opera degli studenti del nostro Istituto e potranno trasformarla in un’opportunità lavorativa, da cui sarebbero diversamente escluse.

