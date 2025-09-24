Progetto per Crescere: il percorso formativo che ha unito le docenti dell’Assisi 2

All’inizio dell’anno scolastico 2025/2026, le docenti dell’Istituto Comprensivo Assisi 2 hanno intrapreso un percorso formativo significativo e stimolante: il corso “Progetto per Crescere”, promosso dal Lions Club Assisi e condotto dalla dott.ssa Stefania Schiesaro, esperta e formatrice dal 2009 dei programmi Skills for Growing e Skills for Adolescence. Un’esperienza che ha acceso nuove consapevolezze e rafforzato il senso di comunità educativa. Fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Chiara Grassi, il corso ha coinvolto con entusiasmo le insegnanti dei plessi Giovanni XXIII e Patrono d’Italia, insieme a docenti provenienti da altri Istituti. Non si è trattato di una semplice formazione, ma di un vero e proprio momento di crescita collettiva, nato dalla volontà delle docenti di ripetere un’esperienza già vissuta negli anni precedenti e rivelatasi estremamente efficace in classe.

Identità, emozioni e relazioni: al centro il benessere degli alunni

Il cuore del progetto Progetto per Crescere è la costruzione dell’identità personale, sociale e culturale degli alunni. Un’identità dinamica, che si evolve attraverso esperienze e relazioni. Le insegnanti hanno potuto riflettere su come i valori, le tradizioni e le pratiche culturali influenzino profondamente il modo in cui i ragazzi si percepiscono e interagiscono con il mondo. Attraverso attività pratiche e simulate, le docenti si sono calate nei panni degli alunni, sperimentando direttamente le metodologie proposte. La dott.ssa Schiesaro ha saputo guidare il gruppo con competenza e passione, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane della scuola: dalla gestione delle emozioni (in particolare della rabbia), al rispetto reciproco, fino alla capacità di dire “no” in modo consapevole.

Il gruppo come risorsa, non come ostacolo

Uno dei messaggi più potenti emersi dal corso è l’importanza del gruppo come spazio di collaborazione, non di antagonismo. Le insegnanti hanno lavorato sull’idea che l’altro non è un limite, ma una risorsa. L’aiuto reciproco, la consapevolezza delle proprie azioni e la capacità di staccarsi da dinamiche negative sono diventati pilastri fondamentali per costruire relazioni sane e inclusive.

Verso una scuola più consapevole e preparata

La partecipazione attiva di esperti e figure istituzionali, tra cui il Presidente del Lions Club Assisi Luigi Rossetti, la Presidente del comitato Services 2025/26 Debora Siena e Cristina Palma e Teresa Orru per il Lions nazionale, ha arricchito ulteriormente il percorso. Questo ennesimo corso, ultimo di molti altri, che hanno coinvolto non solo la scuola primaria ma anche la scuola secondaria di primo grado, ha visto anche il coinvolgimento di genitori di entrambi gli ordini di scuola. Ed è proprio grazie al Lions a livello del distretto 108L e del Lions club di Assisi che si sono tenuti numerosi corsi per tutti gli ordini scolastici.

Il desiderio espresso dalle docenti di estendere questa formazione a un numero sempre maggiore di colleghi testimonia la volontà dell’Istituto Assisi 2 di costruire una comunità educativa consapevole, capace di rispondere con competenza ai bisogni sempre più complessi degli alunni.

Le Insegnanti del Giovanni XXIII e la F.S. per l’Aggiornamento Margherita Venturini

