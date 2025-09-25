Dieci anni di eccellenza per la Macelleria Il Castello a Santa Maria degli Angeli

A Santa Maria degli Angeli, in via San Bernardino da Siena, la Macelleria Il Castello dei giovani fratelli Alessandro, Daniele e Francesco Berti celebra dieci anni di attività. Un traguardo importante per un’impresa che ha fatto della qualità e della genuinità dei prodotti il proprio marchio di fabbrica.

Inserita tra le eccellenze italiane dalla guida “Steak House e Macellerie d’Italia” a cura di Braciamiancora, tanti altri i riconoscimenti arrivati nel tempo, la macelleria Il Castello si distingue per l’offerta di carni di produzione propria o provenienti da filiere a km zero. Accanto a queste, i clienti possono trovare salumi dell’Alta Norcineria, pani e farine ottenuti con macinatura a pietra, conserve, vini e una ricca selezione di prodotti artigianali di qualità.

Elemento distintivo dell’azienda è l’allevamento, che si estende su circa ottanta ettari, dedicato alla rinomata razza Chianina IGP, vero vanto del territorio.

Ogni fase, dalla scelta dei fornitori locali e nazionali fino alle lavorazioni, è condotta con rigore e dedizione. Un impegno costante che unisce tradizione e apertura all’innovazione, per garantire sempre genuinità e rispondere ai gusti dei consumatori di oggi.

“Vi aspettiamo!” – l’invito dei fratelli Berti, che festeggiano dieci anni di eccellenza e dedizione al territorio. “Venerdì 26 settembre compiamo 10 anni! Per l’occasione, sconto del 10% su tutti i nostri prodotti! Un traguardo speciale – continua la nota dei fratelli Berti diffusa via social media – che vogliamo festeggiare insieme a voi. Passate a trovarci per brindare, gustare qualcosa di buono e celebrare insieme questi 10 anni di passione e qualità!”.

