Quindici studenti del liceo Properzio di Assisi in pellegrinaggio a Santiago de Compostela (foto)

Quindici studenti studenti del liceo Properzio di Assisi a Santiago de Compostela, lungo il noto cammino, per un’esperienza culturale importante che ha consentito anche di rafforzare l’amicizia tra le due città, gemellate dal 2008. Quindici ragazze e ragazzi hanno sperimentato, nei giorni scorsi, il “Cammino di Santiago”, fino a raggiungere la meta ed essere ricevuti in municipio dalla sindaca Goretti Sanmartín Rei, messa a conoscenza dell’iniziativa dal primo cittadino di Assisi, Valter Stoppini.

L’incontro – organizzato dall’assessorato al turismo e ai gemellaggi della città serafica, in collaborazione con il dipartimento relazioni pubbliche di Santiago – si è svolto nella sede comunale, che si trova proprio davanti alla cattedrale dedicata a San Giacomo. Gli studenti del liceo Properzio di Assisi i loro accompagnatori sono stati accolti dalla sindaca e altri amministratori, che hanno espresso grande apprezzamento per l’iniziativa e per lo spirito di sacrificio dei giovani studenti, tutti fra i 14 e i 18 anni. I ragazzi, guidati dalle docenti Daniela Gorietti e Federica Barontini, hanno percorso a piedi circa 23 chilometri al giorno, zaino in spalla, per cinque giorni di cammino, portando in dono alla città di Santiago una riproduzione del gonfalone di Assisi.

“Anche attraverso iniziative del genere – sottolineano Valter Stoppini e Fabrizio Leggio, rispettivamente sindaco e assessore a turismo e gemellaggi di Assisi – lavoriamo per mantenere vivi e rafforzare i rapporti con le città gemellate. L’obiettivo è promuoverli e valorizzarli, per costruire una rete che favorisca la cooperazione internazionale come strumento di dialogo, pace e speranza all’insegna dei valori francescani. Complimenti agli studenti del liceo Properzio, straordinari ambasciatori di Assisi”.

