Rapina in centro a Bastia, produttore straniero derubato del portafoglio. La condanna del sindaco (video)

(Flavia Pagliochini) Rapina in centro a Bastia Umbra, minuti di paura per un turista straniero: l’accaduto martedì 8 luglio 2025, quando l’uomo, uscito da un ristorante della zona e arrivato in piazza Mazzini per prelevare, è stato successivamente rapinato da cinque persone, secondo la sua denuncia. Sul fatto indagano i carabinieri di Bastia Umbra, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino: l’uomo, di professione produttore, è stato derubato Sant’Angelo e via Colomba Antonietti, a poche decine di metri dal Comune, dopo essere stato circondato da un gruppetto di persone, cinque individui di origine straniera secondo la denuncia. In fase di acquisizione le immagini delle telecamere di privati e comunali, dalle quali si spera si possa risalire agli aggressori. (Link diretto al video)

Dura la condanna per la rapina in centro a Bastia Umbra che arriva dal sindaco Erigo Pecci nella tarda mattinata di lunedì, in un video diffuso anche alla stampa: “È stata consumata una vile aggressione – le sue parole – ma in questa città nessuno deve pensare che vi è tolleranza e che non vi verremo a cercare. Abbiamo già preso contatti con le forze dell’ordine e attivato la nostra rete di telecamere che è molto dettagliata. Vogliamo che sia chiaro: nel centro storico di Bastia puntiamo a una vita sociale coesa, in equilibrio tra le attività, prime sentinelle sul territorio, con i residenti, che vogliono stare tranquilli, e con le attività ricreative e sociali. Non tolleriamo azioni di violenza e delinquenza, le forze dell’ordine con cui ho già parlato oggi e ieri mattina, stanno indagando e contiamo presto di assicurare alla giustizia i responsabili. Non saremo tolleranti con chi pensa di poter impunemente commettere azioni criminali contro cittadini inermi. La città deve essere mantenuta in sicurezza e agiamo in collaborazione con le forze dell’ordine”.

