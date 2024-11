Riapre al bookcrossing la piccola biblioteca stradale della scuola primaria Frondini (foto e video)

“Un simpatico omino di gomma saltato fuori da uno scatolone polveroso dimenticato in soffitta giovedì 31 ottobre ha inaspettatamente fatto visita alla scuola primaria Frondini di Tordandrea per rendere ancor più speciale una ricorrenza straordinaria. Ad invitarlo era stato il Circolo di lettura Il Tappeto volante che con questa bella sorpresa desiderava festeggiare insieme ai bambini della scuola la riapertura della piccola biblioteca stradale del Bookcrossing magnificamente restaurata da Elena Fastellini e Giacomo Capponi e restituita alla comunità dopo mesi di inattività”. (Continua dopo il video – link diretto)

“Ad accompagnare in classe questo personaggio insolitamente misterioso però – fanno sapere le maestre Marianna Barbanera e Maria Grazia Bovi – non poteva che essere l’artista Guendalina Passeri, che nel 2021 prestò la sua matita esperta a Giuseppe Viroli per regalare un volto al pupazzo di gomma e agli altri simpaticissimi personaggi del racconto edito da Sabir che recentemente è stato portato in scena nei teatri italiani. Fra giardini misteriosi ed animali bislacchi, Sciroppo è una sorta di moderno sogno di mezza estate, un’insolita a fiaba dei nostri tempi, popolata di creature impossibili e strabilianti, bizzarre coincidenze e vicende rocambolesche, in una giostra di gelosie, tradimenti e inseguimenti comici al cardiopalma. Il meraviglioso regalo messo a punto dal Circolo di lettura non avrebbe potuto essere più gradito dagli studenti che, sfoderando doti immaginative ed artistiche di non poco conto, sono riusciti ad animare con vivacità ed intraprendenza un laboratorio di narrazione più che mai partecipato”.

“Nel pomeriggio, dato che le sorprese non sono mai abbastanza, un po’ come le belle storie e la voglia di lasciarsi trasportare in racconti sempre nuovi, ad attendere grandi e piccini fuori dal cancello, c’era un magnifico tavolo per il Bookcrossing traboccante di libri, albi illustrati, dolcetti e caramelle spaventosamente buone, per condividere proposte di lettura da brivido, conversare sui brani più belli dei racconti del cuore e celebrare così degnamente, in un’atmosfera amichevole e festosa, la tanto attesa riapertura della Little free library di Tordandrea, la seconda ad essere stata installata in Umbria grazie ad un’idea dei lettori del Circolo di lettura Il Tappeto volante per promuovere la cultura del libero scambio offrendo gratuitamente a tutti, grazie alla biblioteca stradale, l’opportunità di condividere racconti, sogni, storie belle e stupende giornate come questa”.

