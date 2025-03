Romanae Disputationes 2025, per il Properzio di Assisi un primo e un secondo posto al concorso nazionale di filosofia (video)

Grande successo per il liceo “Sesto Properzio” di Assisi alla XII edizione del concorso nazionale di filosofia Romanae Disputationes 2025, tenutosi il 10 e 11 marzo al Teatro Duse di Bologna. La classe V B – indirizzo Scienze Umane hanno conquistato il primo posto nella categoria Video Senior con Errando del team composto Aida D’Alessandro, Lavinia Orfei, Erica Gheorghe, Laura De Sanctis, Serena Giulio, Martina Cianetti, Alberto Piccardi, Marta Marconi, Arianna Gatti; e il secondo posto ad “Age contra senior”, con Arianna Gatti (oratrice della gara) e Laura De Sanctis, battute nella finale dal liceo Casardi di Barletta (BT). In entrambi i casi, a guidare le studentesse e lo studente, la professoressa Maria Chiara Leone.

Nel caso del video vincitore, questa la motivazione del riconoscimento: “A volte orientarsi nella vita non è facile. Sarebbe bello se potessimo avere una mappa. L’elaborato – spiegano i giudici – è un’originale rappresentazione di questo viaggio e la mappa si fa simbolo delle scelte, dei valori e dei percorsi che decidiamo di seguire. Attraverso la regia curata, il cortometraggio riesce a valorizzare le bellissime location fatte di stradine e piazze medievali e a consegnarci una metafora intelligente e mai banale del libero arbitrio e delle responsabilità che ne derivano. Ognuno si crea il proprio percorso in cui i valori che si abbracciano fungono da punti cardinali per orientarsi nella vita. È questo il senso del film che viene fuori attraverso il consapevole uso del linguaggio cinematografico”. (Continua dopo il video – link diretto)

Il tema delle Romanae Disputationes 2025 era: “Cosa sono i valori? – Genesi ed esperienza di ciò che vale”. Alla competizione hanno partecipato circa 250 team con 800 docenti e 5.000 studenti provenienti da tutta Italia che hanno elaborato un contenuto filosofico originale in forma scritta o video o monologo e si sono preparati al torneo di disputa filosofica “Age contra”. Dopo la lezione inaugurale del prof. Giuseppe D’Anna (Università Cattolica di Milano) a settembre, tra i 5000 studenti partecipanti si sono formati oltre 250 team che hanno elaborato un contenuto filosofico originale in forma scritta o video o monologo, e si sono preparati al torneo di disputa filosofica Age contra. Nella convention finale si sono susseguite lezioni, dialoghi con esperti, esibizioni dei monologhi, musica e sfide di dispute filosofiche, per arrivare alle attesissime premiazioni che hanno visto una vittoria e un secondo posto per il Properzio.

Romanae Disputationes lavora in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Toniolo, Incontri Esistenziali, CIMEA, Lavoropiù Spa, Edulia Treccani Scuola, Loescher editore, Laterza scolastica, Diesse, Cineteca di Bologna, Fondazione De Gasperi, Fondazione RUI, Pandora Rivista, Museo Nazionale del Cinema, Dire, fare, insegnare, Teatro Duse, e con il patrocinio di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Università degli Studi di Padova, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università degli studi di Bari Aldo Moro.

