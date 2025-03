Elezioni amministrative Assisi 2025, prenotabile la pubblicità sul gruppo editoriale Assisi News

Sono offerti in egual misura a tutti i partiti, liste e singoli candidati. I 'papabili' consiglieri possono anche scegliere di acquistare spazi ad hoc per pubblicizzare la singola candidatura

Elezioni amministrative Assisi 2025, codice di autoregolamentazione pubblicità elettorale su Assisi News e sui supplementi Assisi Sport, Assisi Eventi e Umbria Social (www.assisinews.it, www.assisisport.it, www.assisieventi.it, www.umbriasocial.it).

Le testate edite da BN COM – Stefano & Luca Berti Comunicazione e Design s.n.c. – comunicano che, per le elezioni amministrative Assisi 2025, rendono disponibili spazi pubblicitari per la diffusione di messaggi politici elettorali, in conformità con le norme rese pubbliche dall’Agcom. Tali messaggi devono riportare la dicitura “Messaggio Politico” o “Pubblicità/Messaggio elettorale” e indicare il soggetto politico committente. Tutto ciò nell’ambito della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.

1. Gli spazi pubblicitari saranno offerti in egual misura a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati richiedenti;

2. Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino ad una settimana prima della data delle elezioni;

3. I Banner e le altre forme pubblicitarie inserite sulle testate del gruppo avranno una tariffa identica per tutti i committenti. Per garantire uguali possibilità, i banner potrebbero avere alcuni un regime di rotazione, altri di visualizzazione con intervalli identici, altri con periodi della stessa durata temporale uguale per tutti gli acquirenti. Per richiedere un preventivo e la successiva prenotazione/pubblicazione di un messaggio pubblicitario elettorale a pagamento è possibile scrivere a info@bncom.it.

Tali messaggi saranno chiaramente distinti per le testate online in banner riportanti la dicitura “Pubblicità elettorale” che saranno visibili nelle testate online stesse sia sulla home page che all’interno delle varie pagine del gruppo editoriale (tutti i pacchetti offerti comprendono l’inserimento congiunto su entrambe le testate del gruppo), nelle varie seguenti modalità:

Formato base 400×300 pixel, spazio rettangolare fascia laterale/inferiore su mobile a comparsa ad intervalli (il sito “pesca” lo spazio ad ogni apertura secondo intervalli uguali per tutti) nello spazio dedicato all’elettorale, comprende collegamento a sito web o pagina Facebook, durata giorni 10 o multipli di 10;

Formato base 743×250 pixel, spazio popup basso (fondo testata) a comparsa ad intervalli (il sito “pesca” lo spazio ad ogni apertura ad intervalli uguali per tutti), comprende collegamento a sito web o pagina Facebook, durata giorni 10 o multipli di 10;

Nei portali web editi da BN COM come detto potranno essere presenti tutti i candidati che ne faranno richiesta senza la concessione di alcuna esclusiva. Gli spazi pubblicitari compariranno nella stessa frazione di tempo o di visualizzazione momentanea senza differenze tra uno spazio ed un altro.

Le testate del gruppo BN COM dedicano offerte anche per i singoli candidati consiglieri che potranno acquistare uno spazio pubblicitario elettorale per promuovere se stessi e la propria candidatura con modalità da definire al momento dell’acquisto del banner. Le testate del gruppo continueranno ovviamente a pubblicare in maniera gratuita, per tutti i partiti, le liste e i singoli consiglieri, eventuali articoli che riterrà di interesse pubblico e le notizie relative alla presentazione, con tutti i nomi dei candidati, delle varie liste elettorali.

