Romanae Disputationes 2026, per il Properzio di Assisi un primo posto al torneo “Age Contra – Senior”

Ancora un grande successo per il liceo Sesto Properzio di Assisi alla XIII edizione del concorso nazionale di filosofia Romanae Disputationes 2026, tenutosi il 9-10 marzo al Teatro Duse di Bologna e dedicato quest’anno al tema “Ed io che sono? – Individuo, persona, soggetto”. Un mix di studenti delle classi V A e V B dell’indirizzo classico ha conquistato il primo posto al torneo di disputa filosofica “Age contra – senior” sul topico “ L’io permane identico a sé, pur mutando la personalità nel tempo” con il team composto da un mix di studenti delle due classi – Tommaso Maccarelli, Alessandro Serafin, Riccardo Sorignani, Mattia Comparozzi e Francesca Livanis – guidati dalla docente referente Maria Chiara Leone.

La rappresentanza della scuola assisana in finale ha battuto (oratore, Comparozzi per la squadra pro) gli studenti del liceo “M. Malpighi” di Bologna che rappresentavano la squadra contro. Il torneo è basato sul metodo della dialettica e dell’argomentazione rigorosa e vuole sviluppare il pensiero critico su temi filosofici attuali: il nome deriva dal motto di Sant’Ignazio di Loyola “agere contra”, che indica l’azione contro le abitudini radicate. Prima di arrivare alla finale di Bologna, il team del Properzio aveva battuto a febbraio in semifinale i ‘colleghi’ del liceo Casardi di Barletta sul topico “La realtà precede e determina il soggetto”. Presenti a Bologna per le Romanae Disputationes 2026 anche Edoardo Boccali e Aurora Ferrari del 5BC classico e Zoe Giustini (4BE) e Benedetta Stramaccioni (5BE) dell’economico sociale, che hanno partecipato alla competizione.

Le Romanae Disputationes rappresentano uno dei più noti percorsi nazionali di filosofia per le scuole superiori. L’edizione di quest’anno ha coinvolto oltre 5.000 studenti, organizzati in più di 220 team, che hanno lavorato per mesi alla produzione di contenuti filosofici originali: saggi, video e monologhi. Il percorso degli studenti è iniziato lo scorso ottobre con la lezione inaugurale del professor Stefano Bancalari della Sapienza Università di Roma proprio sul tema della tredicesima edizione del concorso, realizzato in collaborazione con numerose istituzioni culturali e universitarie, tra cui Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Toniolo, Cineteca di Bologna, Fondazione De Gasperi, oltre al patrocinio di diverse università italiane tra cui l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, l’Università di Padova, Ca’ Foscari Venezia e l’Università di Bari Aldo Moro.

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