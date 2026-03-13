Meteo Assisi 13-15 marzo 2026: tempo variabile con pioggia, nuvole e qualche schiarita

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 13-15 marzo 2026, oltre al giorno dell’Immacolata lunedì 8 dicembre e dell’inizio della settimana, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno a tutti e buon venerdì, clima primaverile radicato sulla nostra Umbria da molti giorni ormai intervallato da brevi fasi piovose ad intermittenza..nel periodo futuro qualcosa dovrà per forza cambiare e sarà lecito attendersi almeno un ondata di freddo per riequilibrare la grande differenza termica accumulata tra aree polare e le nostre latitudini. Nessuna ondata di freddo degna di nota da inizio anno sul Mediterraneo e questo è un caso.

Vediamo però intanto le previsioni per il meteo Assisi 13-15 marzo 2026 per il fine settimana in arrivo:

Oggi venerdì: tempo variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti con alto rischio di locali rovesci nelle ore pomeridiane. Massime intorno 16 gradi in pianura.

Domani sabato: giornata caratterizzata da schiarite ed annuvolamenti. Temperature sostanzialmente stabili. Ventilazione sud-occidentale moderata

Domenica: Sempre alternanza di nuvole e spazi soleggiati in un contesto asciutto. Sempre clima molto mite per il periodo. Venti in rotazione dai quadranti nord-orientali di intensità debole in prevalenza

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una sostanziale persistenza del clima mite e leggermente instabile soprattutto di pomeriggio..

A tutti un sereno e piacevole weekend e grazie per seguirci sempre!

Foto di Loren Gu | via Unsplash

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