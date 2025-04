Teatro, maschere e storie al nido d’infanzia “Maria Immacolata” con Rodolfo Mantovani

Una mattinata speciale per i bambini iscritti al nido d’infanzia “Maria Immacolata” di Petrignano di Assisi grazie al narratore e attore Rodolfo Mantovani che ha condotti i piccoli attraverso un viaggio denso di storie, fantasia e meraviglia.

Come si legge nella nota dell’asilo, “Rodolfo non è solo un attore: è anche un artista che sa trasformarsi, interpretare mille personaggi diversi e creare magia sul palco e davanti alla macchina da presa. Ha lavorato con grandi nomi del cinema ma in questo caso, nell’arco della mattinata, ha deliziato un pubblico speciale: quello dei bambini! Quindi spazio alle storie scelte con cura, accompagnate da alcuni oggetti di scena molto particolari… le maschere teatrali! È stata un’occasione per i piccoli fruitori di poter toccare con mano la magia del teatro e lasciarsi incantare dalla fantasia. Un vero viaggio esperienziale in cui non solo sono stati stimolati solo i sensi, ma anche il cuore, un’avventura fatta di parole, drammatizzazioni, emozioni ed un pizzico di stupore!”.

Nato e cresciuto in Umbria – ancora il comunicato stampa – “Mantovani ha iniziato la sua carriera sui palcoscenici locali, dimostrando fin da subito un talento naturale per l’interpretazione. Dopo aver perfezionato le sue capacità presso il Centro Universitario Teatrale di Perugia, dove si è diplomato come “attore con competenze tecniche di base” e “attore con competenze artistico performative”, ha ampliato la sua formazione artistica con progetti internazionali che lo hanno portato a recitare in produzioni multilingue e multiculturali. Ha collaborato con registi, sceneggiatori e produttori per creare opere che superano i confini culturali e generazionali, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di colleghi e pubblico. Mantovani ha lavorato come conduttore, autore e consulente storico per importanti emittenti internazionali come History Channel, Discovery Channel e Rai, portando sullo schermo storie, curiosità e approfondimenti culturali con un linguaggio coinvolgente e accessibile”.

Mantovani è stato ospite del nido “Maria Immacolata” di Petrignano che accoglie bambine e bambini da 3 a 36 mesi e concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei bambini attraverso la collaborazione con le famiglie e con le risorse del territorio, attività sia libere sia strutturate che si svolgono anche nell’ampio giardino che viene utilizzato in tutte le stagioni, secondo i principi della outdoor education. Durante l’anno educativo sono proposti momenti di educazione intergenerazionale in cui i nonni dei bambini iscritti sono coinvolti in laboratori esperienziali ed espressivi.

È possibile contattare il personale educativo ed il coordinamento pedagogico per poter visionare il servizio allo 075 803 9498 e al 335 704 6658.

