Il 2 maggio 2025 in Pinacoteca l’evento Arte da ascoltare

Musica antica suonata dal vivo per scoprire, in maniera originale e suggestiva, opere medievali e rinascimentali all’interno della Pinacoteca comunale di Assisi. L’evento s’intitola “Arte da ascoltare” e si terrà il 2 maggio 2025, alle ore 17, a Palazzo Vallemani, in via San Francesco, sede del museo civico.

L’iniziativa è gratuita, promossa dal Comune di Assisi, in collaborazione con Accademia d’Arti Antiche Resonars e Associazione Ritmi che si occuperanno del repertorio musicale e con Opera Laboratori, società che gestisce la rete museale della città. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione presso l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT): 075 8138680; iat@comune.assisi.pg.it.

“Non si tratta di un vero e proprio concerto – spiegano gli organizzatori di Arte da ascoltare – ma di un’esperienza attraverso la quale “ascoltare le opere”, esaminarle cioè attraverso il senso dell’udito, guidati dalla musica composta all’epoca della loro realizzazione. La Pinacoteca comunale di Assisi conserva numerosi affreschi e dipinti, su tavola e su tela, di epoca medievale e rinascimentale, provenienti da edifici civili e religiosi della città. Tra le opere più rilevanti ci sono la Maestà attribuita a Giotto o a un suo collaboratore, proveniente dal Palazzo del Capitano del Popolo, la Madonna di Palmerino di Guido, che decorava la facciata della Chiesa di San Niccolò in Piazza del Comune. Un’intera sala è dedicata al pittore Tiberio di Assisi. Nel vano accanto spicca il gonfalone di Niccolò di Liberatore, detto l’Alunno, con in fronte la Madonna della Misericordia tra i santi Francesco e Chiara e in alto l’Annunciazione. Si possono ammirare anche la Madonna col Bambino attribuita al Perugino, affresco proveniente dalla porta urbica di San Giacomo. Ci sono anche opere di Dono Doni, come l’Annunciazione, san Francesco che riceve le stimmate e la Crocifissione”. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

