Tree of Nations, il Convitto crea l’Albero delle Nazioni (foto)

Al Convitto Nazionale di Assisi prende vita il “Tree of Nations” , l’Albero delle Nazioni. L’idea nasce dal mantenimento della tradizione natalizia dell’Albero, ed è stata realizzata dai convittori, provenienti da ogni parte del mondo (Giappone, Nuova Zelanda, Canada, Venezuela, Messico, Ecuador, Cipro, Malta,Madagascar,ecc…).

Il Convitto Nazionale di Assisi accoglie da sempre ragazzi e ragazze con vari obiettivi formativi, con una vasta offerta: dalle formule semi-convittuali a quelle convittuali, per studenti di Scuola Primaria e Secondaria, oltre ai vari indirizzi del Liceo Scientifico, riconosciuta eccellenza del territorio. Molti convittori scelgono questa struttura per motivi sportivi, in quanto tesserati con Società di Calcio, Volley e Basket, e in quest’anno di riapertura post pandemica, hanno riassaporato lo stare insieme, cimentandosi nella creazione di un Albero particolare.

Tutti gli allievi, con tempera, pennelli e tanta fantasia, coadiuvati dai loro Educatori, hanno dato vita ad un manufatto in cartone riciclato, con i colori della bandiera della pace (che rappresentano i continenti del mondo), le bandierine delle loro Nazioni sapientemente disegnate e a fare da Stella Cometa un pallone da calcio , una delle loro più grandi passioni. Con gli auguri nelle lingue del mondo riportati su ogni sezione dell’Albero, Tree of Nations diventa così un simbolo di pace e speranza, da sempre ideali della città di Assisi, la terra di Francesco. Dal Convitto Nazionale di Assisi – conclude la nota – un messaggio caloroso di augurio di Buon Natale e un felice 2023.

© Riproduzione riservata