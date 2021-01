Meteo Assisi 15-17 gennaio 2021: weekend freddo, ottima la qualità dell’aria

In arrivo la fase invernale, temperature minime sotto allo zero: le previsioni di Luca Tiberti

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 15-17 gennaio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno, con questo appuntamento assieme a voi sono a descrivervi quel cambiamento del meteo che segna l’inizio della stagione invernale. Con un mese e mezzo in ritardo (ricordo che l’inverno meteorologico inizia da calendario il 1° dicembre di ogni anno) arriva una fase decisamente invernale con temperature davvero molto basse e rovesci di neve molto difficili se non impossibili al momento da inquadrare, sia come tempistica che come intensità, perché l’elemento centrale in questo tipo di irruzioni di aria artico-continentale molto molto fredda in arrivo dall’est Europa è che scorrendo bassa e vicina al suolo catturerà passando sulla superficie del mare Adriatico dell’umidità che sarà essenziale nel formare rovesci di neve in movimento dal mare verso l’entroterra. Molto intenso il freddo in arrivo dunque, ma nevicate di difficile inquadratura al momento.

Il freddo come vi scrissi nel precedente articolo potrebbe divenire significativo molto probabilmente entro fine mese. I modelli matematici faticano ad inquadrare allo stato attuale una precisa evoluzione del tempo, ma tenete conto che sono appunto solo modelli matematici che vanno presi come tali e devono essere ancora migliorati, dunque poi va sempre fatta un’analisi soggettiva in qualche modo che non sempre viene precisa anche se cerco di metterci il massimo dell’impegno e della passione. Le configurazioni che si andranno a creare certamente potrebbero riservare sorprese, lo andremo poi a scoprire assieme man mano.

Vediamo ora le previsioni nel dettaglio per il meteo a Assisi 15-17 gennaio 2021 con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata piuttosto nuvolosa tra mattina e pomeriggio ma con scarsi ed isolati fenomeni rasserena dalla serata. Clima via via più freddo man mano che ci avviciniamo alla fine della giornata. Ventilazione moderata da nord-est. Freddo in accentuazione. Qualità dell’aria molto buona.

Domani sabato e dopodomani domenica: faccio un’unica previsione dato l’alta difficoltà previsionale ad ora. Sicuramente alternanza di passaggi nuvolosi a momenti di sole con possibilità di brevi ed occasionali rovesci di neve fin sulla pianura su aree centro-orientali della regione, nettamente più soleggiato su aree occidentali. Minime sottozero ovunque anche di diversi gradi, ventilazione molto sostenuta che accentuerà in modo notevole la sensazione di freddo. Qualità dell’aria spettacolare! (N.B. Previsione per queste due giornate ad altissima probabilità di modifiche anche sostanziali a causa della bassa predicibilità dei modelli).

Come avviene dopo ogni irruzione fredda ci sarà un breve miglioramento e a seguire nuovi affondi freddi e nevosi; migliorerà il tempo nella prima parte della settimana tuttavia con possibile presenza di nebbie sulle pianure. Segue nuovo peggioramento.

A tutti voi cari lettori l’augurio di ogni bene a voi e alle vostre famiglie da parte mia e della redazione di AssisiNews e grazie per seguirci sempre con tanto affetto. A presto per nuovi aggiornamenti.