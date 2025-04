Assisi al voto, è fuga dai partiti: ‘veri’ o no, oggi vogliono essere tutti ‘civici’

Pd e Fratelli d’Italia a pieno ritmo, gli altri partiti arrancano fra chi stringe i denti e chi “nasconde” i candidati in liste civiche non troppo credibili

(Stefano Berti) Amministrative Assisi 2025, mancano pochi giorni alla presentazione delle liste e a farla da padrone sono le “civiche”. I partiti sembrano quasi usciti di scena in vista del voto del 25 e 26 maggio.

Rimane a pieno titolo solo il Pd, leader nello schieramento di sinistra con il candidato Valter Stoppini e rimane a pieno titolo Fratelli d’Italia, sulla scia della Meloni, per il centrodestra, che tira la volata al candidato Eolo Cicogna nello schieramento di centrodestra.

Per il resto sono tutti civici. Il centrodestra oltre a Fratelli d’Italia ha altri due partiti in appoggio, Forza Italia e Lega, che stanno cercando di comporre le liste: ma in questo schieramento i leader sembrano essere proprio i civici.

Oramai l’attrazione dei partiti ad Assisi è ai minimi storici e tutti vogliono qualcosa di alternativo, di civico. Allora ecco spuntare un’altra civica a sostegno del civico Cicogna, di area moderata e cattolica che si va ad aggiungere agli altri movimenti in suo sostegno. Voci danno oramai quasi per certe 5 liste a sostegno del civico candidato.

A sinistra come detto il Pd la fa da padrone come in Regione. Il Pd si schiera a sostegno di Stoppini, uomo del partito, che oltre alla civica della Proietti inserisce anche la sua di lista civica. Quindi, tutti civici.

Poi ci sono quei partiti che – si dice – si metteranno insieme, non si sa come, perché e con quali simboli come AVS, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, Riformisti, tutti insieme appassionatamente che a detta dei beni informati, per evitare ‘problemini’, nasconderanno i loro simboli anch’essi sotto ad una civica.

Si va quindi alle elezioni sotto il segno del civismo (più o meno ‘vero’ che sia). Ma come sempre saranno gli elettori a scegliere da che parte stare. Adesso però fateci sapere i programmi. Questa città ha bisogno di conoscere cosa realmente l’aspetta… Baci, abbracci e sorrisi ne abbiamo visti anche troppi soprattutto in foto, ancora troppo spesso in voga anche quando non si potrebbe. Il tempo è scaduto e i cittadini per essere ancora interessati alla politica – che ad Assisi sembra essere sfuggita di mano – hanno bisogno di fatti concreti.

