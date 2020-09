Coronavirus in Umbria, i dati della settimana 4-11 settembre 2020

Questi i dati riferiti alla settimana dal 4 all’11 settembre per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del coronavirus in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 11 settembre: i casi positivi sono passati da 1.874 del 4 settembre a 2009 dell’11 settembre (+135); gli attualmente positivi da 332 sono diventati 400 (+68).

I guariti* sono cresciuti da 1462 a 1528 (+66); i ricoveri totali sono passati da 14 a 23 (+9), di cui 4 in rianimazione (+1). I decessi sono 81 (+1). Il totale delle persone attualmente in isolamento è 1965 rispetto alle 1905 (+60) del 4 settembre, e di queste sono in isolamento contumaciale 377 rispetto alle 318 del 4 settembre (+ 59). Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 173.381, rispetto ai 162.240 effettuati alla data del 4 settembre, con un aumento di 11.141 tamponi per testare la sospetta positività al coronavirus in Umbria.

(*) Il paziente ufficialmente guarito è chi risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro. Maggiori dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili su http://www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria che sono in continuo aggiornamento.

Intanto a Bastia Umbra, secondo l’ultimo aggiornamento fornito dal sindaco, Paola Lungarotti, Le persone guarite ad oggi sono 11. Il Dipartimento di Prevenzione dell’ Asl Umbria1 ha aggiornato il numero di casi positivi a Bastia Umbra, 10 in totale, con sintomatologia lieve o asintomatici, tranne una persona ricoverata in ospedale. L’uso della mascherine, il distanziamento fisico, l’igiene della mani è l’unico modo per combattere anche questa seconda fase, per contenere i rischi di contagio.