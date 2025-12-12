Meteo Assisi 12-14 dicembre 2025, nebbia e freddo in pianura, primavera in colline e montagna

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 12-14 dicembre 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Ben ritrovati cari lettori in questa edizione flash del meteo Assisi 12-14 dicembre 2025 più breve con voi ma che cercherò sempre di presentarvi in maniera esaustiva. Lo avrete certamente notato, in questi giorni la grande protagonista (almeno per chi vive in pianura) sulla nostra bella regione è stata la nebbia…il freddo intrappolato nei bassi strati e conche strette della scorsa settimana non riesce a salire per effetto dell’anticiclone africano che abbiamo sopra le nostre teste (anche se chi abita in pianura non se lo immaginerebbe) ..l’alta pressione di questo tipo ha geo potenziali al proprio interno elevatissimi dunque immaginate una forte spinta di compressione dall’alto verso il basso che fa restare il freddo ben ancorato in basso, mentre su colline e montagna siamo in avanzata primavera. Questo per spiegarvi il tempo che abbiamo e che avremo x tutto il weekend e probabilmente tra lunedì e martedì. Poi seguirà un cambiamento. Ci sarà da continuare a coprirsi bene in pianura ed evitare di stare all’aperto a causa dell’aria insalubre che respireremo… coraggio che ancora qualche giorno e la situazione finalmente muterà..vi auguriamo intanto come sempre ci piace fare un sereno e piacevole weekend! A presto la redazione di Assisi News!!

Foto redazione Assisi News

