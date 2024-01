Via India e via Sorignani, botta e risposta tra Fratelli d’Italia e M5S: “Promesse non mantenute” “Stile populista”

Battibecco tra Fratelli d’Italia Assisi e Bastia e il Movimento 5 Stelle Assisi su via India e via Sorignani, due strade che il Comune di Assisi avrebbe promesso di aggiustare – secondo i meloniani – senza poi farlo nei tempi previsti. Ma i pentastellati non ci stanno, e oltre a domandarsi perché Bastia metta becco nei fatti di altri comuni, tirano in ballo problemi burocratici che avrebbero fatto ritardare le promesse verbali.

Per i circoli di Assisi e Bastia di Fratelli d’Italia, “Il Comune di Assisi promette ma non mantiene. Su via India e via Sorignani l’Amministrazione Proietti non ha mosso un dito. Dopo gli incontri congiunti tra le Amministrazioni di Bastia Umbra ed Assisi, iniziati nel lontano febbraio 2022 e fortemente voluti dal Sindaco Paola Lungarotti e dall’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni, niente di concreto è stato ottenuto, nonostante l’intesa raggiunta sui lavori da eseguire nelle due strade a confine e di proprietà degli Enti. A nulla sono valsi i solleciti all’Amministrazione assisana, da ultimo quello inviato con la lettera del Sindaco Lungarotti il 6 Dicembre 2023. Eppure i patti erano chiari, si stabilirono gli ambiti di intervento e gli impegni dei due Comuni: entro metà settembre 2023 Assisi avrebbe dovuto stilare la bozza di accordo, in base alla quale Bastia avrebbe poi redatto il progetto per gli interventi da eseguire. Il cronoprogramma era chiaro, ma agli impegni verbalmente assunti il 13 luglio 2023, non sono seguiti i fatti, tant’è che ad oggi non si sa a che punto sia la bozza di accordo. Lo stato pietoso delle strade e gli interventi sono indifferibili, quindi ci si chiede che senso abbia procrastinare questi interventi, amplificando i disagi per i cittadini di entrambi i comuni. Per quanto ci riguarda, NON esistono cittadini serie A e serie B e le parole spese sono impegni presi. E’ anche vero, però, che la qualità delle Amministrazioni la fanno le persone. E l’inconcludenza delle Amministrazioni governate dal PD coi soci del M5S non sorprende più nessuno. Peccato che a rimetterci sia la gente”.

Diversa la ricostruzione del Movimento 5 Stelle Assisi che in un post su Facebook scrive che “con il solito stile populista e demagogico, i circoli di Fratelli d’Italia puntano il dito contro l’Amministrazione comunale di Assisi per le condizioni di via India e via Sorignani, avanzando critiche su un disatteso impegno per un accordo “verbale” di programmazione di interventi su strade comunali a servizio di entrambi i Comuni. Come portavoce del Gruppo territoriale del M5s di Assisi e Bastia, riteniamo che le questioni amministrative debbano essere gestite con responsabilità e non con la superficialità politico-elettorale con cui è stata presentata nel comunicato odierno. Innanzitutto, è importante precisare che le due strade in questione non si trovano al confine comunale, ma sono interamente all’interno del territorio di Assisi. Perché il circolo di FdI di Bastia sottoscrive un comunicato polemizzando sulle strade comunali di Assisi? Il fatto non ci sorprende dato che accade proprio in vista delle prossime elezioni del 9 giugno. Ma le parole hanno un potere straordinario nel rivelare la verità nascosta dietro le azioni umane”.

“Probabilmente – secondo i pentastellati – si tratta di un tentativo, mal riuscito, di distrarre i cittadini di Bastia per nascondere la colpa e la responsabilità per le opere pubbliche incompiute dall’assessore Stefano Santoni in quota FdI nella Giunta Lungarotti. È altrettanto importante ricordare che l’Amministrazione comunale di Assisi e gli uffici competenti hanno sempre avuto attenzione per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria delle strade comunali impegnando anche importantissime risorse proprie nell’ammodernamento e nella messa in sicurezza di strade per le quali i cittadini richiedevano interventi da vent’anni e che le amministrazioni di centrodestra non sono riuscite a realizzare”. Il Movimento 5 Stelle riconosce che “È vero che i lavori partiranno con leggero ritardo rispetto al cronoprogramma ‘verbalmente’ concordato, ma questo non è dovuto a negligenza o incompetenza dell’Amministrazione Proietti, bensì a problemi burocratici legati alla condivisione delle competenze amministrative con il Comune di Bastia che gli uffici comunali di Assisi stanno cercando di chiarire per poi procedere”.

“Fratelli d’Italia, invece di fare demagogia, dovrebbe fare autocritica sulla gestione e sui ritardi delle opere pubbliche nel comune che amministra evitando di fare l’opinionista sulla pianificazione dei lavori e sui procedimenti di altre amministrazioni. L’amministrazione Lungarotti ha lasciato incompiute numerose opere, tra cui, non di poca importanza, le strutture sportive cittadine a servizio degli istituti scolastici e delle società sportive private che da anni lamentano la lentezza e il mancato impegno degli assessori competenti. È proprio a causa di questi ritardi che i cittadini Bastia Umbra stanno subendo disagi. Il M5S di Assisi e Bastia Umbra invitano i colleghi di Fratelli d’Italia a concentrarsi sulla risoluzione dei problemi concreti dei cittadini invece di alimentare polemiche sterili. Negli ultimi quindici anni la Giunta Lungarotti e quelle precedenti di centrodestra hanno già causato abbastanza danni a Bastia. È giunto il momento di agire con responsabilità anziché affidarsi alle solite parole vuote. Gli amministratori ed i referenti sul territorio di Fratelli d’Italia dovrebbero smetterla di fare politica per il proprio tornaconto e iniziare a lavorare per il bene della comunità. Mancano cinque mesi alla fine del mandato, utilizzate bene il vostro tempo e non sprecatelo in attacchi politici inutili e infondati”.

Foto di Mark König | via Unsplash

© Riproduzione riservata