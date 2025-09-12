Meteo Assisi 12-14 settembre 2025: giornate soleggiate e clima settembrino

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 12-14 settembre 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e buon venerdì a tutti i nostri cari lettori,

settimana “movimentata” sotto il profilo meteorologico sulla nostra bella Umbria con sole, nuvolosità di passaggio e piogge equamente distribuiti.

Da sottolineare il record di pioggia in un solo giorno (quello di mercoledì). Pensate ad oggi e non siamo ancora giunti a metà mese di Settembre siamo già oltre la media pluviometrica di 78mm con i ben 84.9mm caduti finora, dopo un Agosto che ha visto cadere il triplo della pioggia che sarebbe dovuta cadere. Molto probabilmente chiuderemo questo 2025 con piogge molto superiori al normale e questo è un buon segno per i nostri terreni e le falde acquifere! Nel weekend in arrivo si manterrà questa alternanza di sole, nuvole e pioggia e nel dettaglio previsionale del meteo Assisi 12-14 settembre 2025 lo vedremo:

oggi venerdì e domani sabato: giornate ampiamente soleggiate con clima settembrino caratterizzato da caldo piacevole di giorno intorno 25-27 gradi e minime normali per questo periodi di 13-14 gradi. State all’aria aperta!! ventilazione debole meridionale

domenica infine: il tempo cambia, nel corso della giornata ci sarà via via maggiore nuvolosità e il rischio di rovesci di pioggia e locali temporali questi possibili soprattutto nelle ore pomeridiane, migliora dalla serata. Ventilazione in rinforzo moderata da sud

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una fase di bel tempo con clima molto piacevole e caldo settembrino. Giornate molto belle!

Auguriamo a tutti voi di trascorrere serene giornate

A presto!!

Foto di Joe da Pixabay

https://pixabay.com/it/photos/sole-cielo-blu-luce-del-sole-3588618/

© Riproduzione riservata