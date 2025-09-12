Sorrentino: “Serve una pastorale in uscita, meno clero-centrica”

“Voglio ricordarvi l’urgenza di correre ai ripari ribaltando, con la pastorale ‘in uscita’ delle case e delle famiglie spirituali, il modello clero-centrico tradizionale di pastorale accentrata nelle chiese”. Lo scrive il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, nell’introduzione agli Orientamenti pastorali 2025-2026, datata 15 agosto 2025, solennità dell’Assunzione di Maria, che saranno consegnati domenica 14 settembre a partire dalle ore 18 nella cattedrale di San Rufino.

“Francesco va’, con Chiara e Carlo, ripara la mia casa! Una rinnovata evangelizzazione sull’esempio dei nostri amici e modelli di vita” è il titolo degli orientamenti pastorali rivolti alle comunità diocesane di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno. Alle ore 17 ci sarà il ritrovo al Santuario della Spogliazione. Da lì partirà la processione, a cui sono invitati tutti i religiosi, le religiose e le confraternite della diocesi, che vedrà la partecipazione anche di alcuni giovani che faranno la staffetta per portare la reliquia del cuore di San Carlo Acutis nella cattedrale di San Rufino. La stessa, custodita in maniera permanente a San Rufino, era stata portata a Roma in occasione della sua canonizzazione avvenuta domenica 7 settembre scorso. Alle ore 18, dopo una breve introduzione degli orientamenti della pastorale, seguirà la santa messa di ringraziamento per la canonizzazione del giovane milanese presieduta dal vescovo Sorrentino. (Continua dopo il video link diretto)

E intanto i Centri aiuto alla vita (C.A.V.) di Foligno e Assisi esprimono grande gioia per la riconferma del vescovo Domenico Sorrentino, tanto affettuosamente vicino all’operato in favore della vita nascente, ogni vita, valore base per la Chiesa e la società tutta. Evidenziamo, inoltre, la bellezza della storia familiare del nuovo Santo Carlo Acutis, così vicino alla nostra Diocesi, nella quale santità, malattia e morte prematura si incrociano con lo sbocciare provvidenziale (e preannunciato alla mamma con un sogno da Carlo stesso) di due nuove vite: i gemelli nati a quattro anni dalla sua morte, il giorno stesso del compleanno del fratello! A chi da tanti anni è a fianco delle famiglie e delle mamme in attesa, perché accolgano la vita come un dono più grande delle difficoltà, questo appare una geniale firma della Provvidenza, in particolare in quella che san Giovanni Paolo II ha efficacemente definito ” cultura della morte”, che ne fa spettacolo e la rivendica come improbabile diritto. Un grande ringraziamento al nostro vescovo e a chiunque abbia la meraviglia della vita nell’orizzonte del proprio impegno umano e cristiano.

Centro Aiuto alla Vita di Foligno

Centro Aiuto alla Vita “Francesco e Chiara” di Assisi

