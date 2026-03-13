Giochi matematici del Mediterraneo, alle finali vola l’assisano Federico Balducci dell’IC Assisi 2

Grande festa alla scuola primaria a tempo pieno “Giovanni XXIII” dell’Istituto Comprensivo Assisi 2 per il brillante risultato ottenuto da Federico Balducci, alunno della classe 3ª A, che il 6 marzo 2026 ha vinto la Finale di Area svoltasi a Umbertide, accedendo così alle Finali Nazionali dei Giochi Matematici del Mediterraneo.

Il prossimo 3 maggio, Federico Balducci volerà a Palermo per rappresentare la nostra scuola nella prestigiosa competizione nazionale, portando con sé l’entusiasmo dei compagni e l’orgoglio di tutta la comunità scolastica. A condividere la gioia per questo importante traguardo è stata anche la dirigente scolastica, dott.ssa Chiara Grassi, che ha festeggiato insieme alla classe e alle insegnanti di Federico: Masciotti Gioiella, Parrella Isabella, Cioccoloni Silvia e Tomassetti Rosita.

“Un risultato che conferma l’impegno e la qualità del lavoro svolto: per l’insegnante Gioiella Masciotti – sottolineano dalla scuola – si tratta infatti della terza volta in cui un suo alunno raggiunge la finale nazionale di Palermo, testimonianza di una passione educativa che sa trasformarsi in eccellenza. Il progetto dei Giochi Matematici del Mediterraneo è seguito internamente dalla referente Mara Carraro, che coordina con cura e dedizione la partecipazione della nostra scuola a questa iniziativa formativa di grande valore. Non ci resta che rivolgere a Federico Balducci un augurio speciale: che l’esperienza di Palermo sia per lui un’occasione di crescita, entusiasmo e soddisfazione… e che possa dare il meglio di sé!”

