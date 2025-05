Meteo Assisi 16-18 maggio 2025: continua il clima piacevole, con possibili scrosci

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 16-18 maggio 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori e ben ritrovati, continua il maggio “vecchio-stile” sulla nostra Umbria con clima molto piacevole, diversi momenti di sole e lo scroscio dietro l’angolo pronto ad abbassare il calore generato da un sole che scalda i nostri terreni ogni giorno di più. Siamo in quella che si chiama tecnicamente “palude barica” una sorta di terra di nessuno (non ci sono alte pressioni, ne basse pressioni) l’unica forzante a tutto questo sistema si chiama sole.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 16-18 maggio 2025:

Sia oggi venerdì, che domani sabato: giornate tra sole e momenti nuvolosi, con rischio di isolati e sporadici fenomeni di pioggia che nemmeno ho indicato in mappa per quanto irrisori e poco probabili. Ventilazione moderata nord-orientale oggi venerdì, sud-occidentale debole sabato

Domenica infine: maggiore instabilità pomeridiana nel corso della giornata con occasione per rovesci di pioggia. Non mancheranno momenti belli di sole. Ventilazione in rotazione da sud-ovest di intensità tra debole e moderata.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione dell’ instabilità con rischio occasionale di rovesci di pioggia in un contesto termico più caldo. A tutti un buono e sereno weekend!

Foto di Ainsley Myles | via Unsplash

