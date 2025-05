Sede della Pro loco di Tordibetto, la contro-contro replica del Comune: “L’agibilità c’è e il rispetto delle norme è totale”

Al fine di fare chiarezza sulla rinnovata sede della Pro Loco di Tordibetto e di rassicurare i cittadini circa lo stato della struttura (sulla, il Comune di Assisi ribadisce “che è agibile e che sono state rispettate tutte le norme previste in materia. L’edificio, realizzato in più stralci, è già dotato di collaudo statico relativo alla parte strutturale, statica, sismica e depositi, ultimata nel 2011: il Certificato di collaudo statico è stato redatto il 30-06-2011 e depositato il 30-08-2011; la “Relazione a strutture ultimate” è stata redatta il 21-05-2011 e depositata il 30-08-2011”.

“L’attuale Amministrazione comunale – si legge ancora nella nota – ha realizzato un progetto di completamento dello stesso, intervenendo su rifiniture, infissi, rivestimenti e parte impiantistica, certificando tutti i lavori secondo quanto previsto dalla normativa regionale (Art. 212, comma 7, Legge Regionale 1 del 2015), che disciplina questo ambito. Tale legge prevede che, per gli edifici pubblici, sia il certificato di regolare esecuzione dei lavori a costituire l’agibilità della struttura. Tale documento è stato emesso in data 14/04/2025″.

“L’aspetto relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche è in corso di ultimazione. Come previsto nel progetto – ancora il Comune – è in fase di acquisto un servoscala. Tale fatto non incide però, in alcun modo, sull’incolumità della struttura e quindi sull’agibilità della stessa. A tale proposito, il Comune precisa che l’obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche dovrebbe essere ottemperato in fase di costruzione di un edificio, dotandolo delle predisposizioni necessarie. Nel 2011, però, tale adempimento non è stato previsto. Il progetto attuale, seppure si sia configurato come progetto di completamento della struttura, ha cercato risolvere tale criticità con l’installazione di un apposito servoscala, che sarà installato a breve”.

Per quanto attiene al certificato di prevenzione incendi, si precisa che, ai sensi del DPR 151/2011, per le ordinarie attività esercitate dalle sedi Pro Loco, non è richiesta l’acquisizione di tale certificazione rilasciata dai Vigili del fuoco per eventi di pubblico spettacolo. In tal caso, per manifestazioni temporanee, l’autorizzazione ai fini antincendio viene, infatti, rilasciata dalla commissione di pubblico spettacolo appositamente convocata. Il progetto relativo alla rinnovata sede della Pro Loco di Tordibetto è stato, tuttavia, redatto rispettando la normativa antincendio.

© Riproduzione riservata