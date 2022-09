Meteo Assisi 16-18 settembre 2022: clima più fresco, vento e rischio grandine

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 16-18 settembre 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News.

Un buongiorno a tutti i nostri lettori, settimana alquanto movimentata sul nostro territorio nella quale abbiamo visto susseguirsi diversi tipi di tempo e di clima e che si concluderà con una breve ma intensa fase addirittura “freddina” per il periodo, con le primissime nevicate sui rilievi oltre 2000 m di quota (sulla cima del Monte Vettore tanto per intenderci).

Caldo nel corso delle prime tre giornate della settimana, nuvoloso con rovesci di pioggia ad intermittenza ieri e oggi in un contesto climatico caldo-umido africano, rapido passaggio temporalesco sabato e poi ritorno del bel tempo già dalla domenica, ma clima più fresco del normale sabato e per gran parte della prossima settimana. Massima attenzione alla giornata di sabato, momento nel quale avverrà “lo scontro” tra aria di origine afro-mediterranea e artica che verranno a contatto sulla nostra regione!

Rischio di grandinate con chicchi di grosse dimensioni e raffiche di vento tempestose di grecale!.. Vediamo perciò le previsioni nel dettaglio:

Oggi venerdì: giornata variabile e instabile con sole molto presente al mattino, mentre momenti nuvolosi più diffusi nel pomeriggio con rischio di locali rovesci di pioggia o temporali. Clima ancora più caldo del normale in attesa del travaso dell’aria fredda artica nel giorno seguente. Temperature massime del giorno intorno 27-28 gradi sulle pianure (+3 gradi oltre la norma). Minime della notte ancora molto superiori al normale intorno 18-19 gradi (+6 gradi oltre la norma) N.B. I temporali segnalati un po’ ovunque nella regione si svilupperanno soltanto in forma locale e a macchia di leopardo!

Sabato: giornata campale sotto il profilo meteo con repentino cambio di aria e clima nel giro di 2-3 ore. Rovesci di pioggia intensi e grandinate diffuse localmente anche di grosse dimensioni tra le 11 e le 14 segue rapido miglioramento (riponete le vostre auto sotto piante belle folte, nei vostri garage oppure nei parcheggi semi-interrati dei centri commerciali). Temperature in forte diminuzione su valori addirittura freddi tra serata e la notte successiva su domenica. Massime del giorno intorno 21-22 gradi , minime della notte intorno 7 gradi (copritevi molto bene indossando abiti pesanti). ventilazione occidentale al primo mattino via via in rotazione da nord-est!

Domenica: ritorno del bel tempo con sole assoluto protagonista della scena e con al massimo qualche nube di bel tempo di passaggio a tratti che si alternerà al sole, ma persistono i venti freschi di grecale che manterranno un clima più freddo del normale . Massime del giorno intorno 21 gradi (-4 gradi sotto la norma). Minime della notte invece intorno 10 gradi (-3 rispetto alla normalità).

Inizio della prossima settimana – e concludo – il ritorno del tempo più soleggiato, tuttavia lunedì ci sarà ancora una moderata possibilità di locali e veloci rovesci temporaleschi qua e là nella regione.

